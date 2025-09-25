MỚI: Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Bualoi tăng cấp hướng về biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 10g cùng ngày, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ VnExpress, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h, khi ở vị trí cách Móng Cái (Quảng Ninh) 40 km về phía đông, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9.

Chính phủ đã ban hành hai công điện ứng phó với bão. Tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. 6 phường thuộc TP Móng Cái cũ và một số xã phường ở Hải Phòng hôm nay cho học sinh nghỉ học tránh bão. Vietnam Airlines và một số hãng thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Ragasa là cơn bão thứ 9 ở Biển Đông trong năm nay. Hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau bão tăng 8 cấp thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, trong khi bão Ragasa suy yếu, bão Bualoi đang mạnh lên và nhiều khả năng đổ bộ vào Việt Nam trong những ngày tới. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, vào 7g sáng nay (25/9), tâm bão Bualoi ở vị trí khoảng 10,8 độ vĩ bắc và 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Cường độ bão Bualoi mạnh lên cấp 12, tương đương sức gió từ 118 - 133 km/g, giật cấp 15.

Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/g. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Sau khi đi vào Biển Đông, khả năng cao cơn bão Bualoi (bão số 10) sẽ đổ bộ vào ven biển các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong khoảng ngày 29/9.

