Xót xa bé gái sơ sinh quấn trong tấm vải dưới gốc cây

Đời sống 25/09/2025 10:31

Sáng 25/9, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/9, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Cháu bé được chị Hoàng Thị Gái (trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng) phát hiện dưới gốc cây, trong vườn nhà dân trên địa bàn thôn Hương Bắc. Bé được quấn trong tấm vải, bên cạnh có một bình sữa và lốc sữa tươi.

Xót xa bé gái sơ sinh quấn trong tấm vải dưới gốc cây - Ảnh 1
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Cửa Tùng đã cử cán bộ phối hợp cùng chị Gái đưa cháu bé đến bệnh viện khu vực Vĩnh Linh để kiểm tra sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết, bé gái nặng 2,6kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Hiện, chính quyền xã Cửa Tùng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Đồng thời, địa phương cũng đang nghiên cứu phương án chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho cháu bé theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho trẻ nhỏ.

