Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Đời sống 25/09/2025 05:15

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu thành công một nữ sinh đại học (18 tuổi, quê Nghệ An, học tại Hà Nội) khỏi thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa giải cứu một nữ sinh đại học bị "bắt cóc online".

Trước đó, tối 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của gia đình chị L.V.D.L. (18 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) về việc không thể liên lạc với con gái nhiều giờ liền.

Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày, gia đình đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của chị L. theo “hướng dẫn” của một nhóm người lạ.

Xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “bắt cóc online”, lực lượng điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc.

Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo - Ảnh 1
Nạn nhân sau khi được tìm thấy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chỉ sau 2 giờ, cảnh sát đã phát hiện nạn nhân vẫn ở phòng trọ tại phường Đại Mỗ, khóa trái cửa nhiều ngày, tự cô lập và rơi vào trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng thao túng tâm lý.

Theo lời khai, ban đầu, chị L. nhận cuộc gọi từ một số lạ, giả danh “shipper” giao kiện hàng chứa tiền và ma túy.

Ngay sau đó, nhóm này mạo danh cán bộ công an, yêu cầu nạn nhân tham gia “phòng chat” trên Zoom, cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền. Để “chứng minh trong sạch”, chúng buộc chị L. phải chuyển tiền.

Không có tiền, nạn nhân bị xúi giục gọi cho bố mẹ, bịa chuyện trường có chương trình trao đổi sinh viên với Trung Quốc cần chứng minh tài chính. Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo còn giả danh giáo viên, xác nhận chương trình là thật.

Tin lời, bố mẹ chị L. đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng vào tài khoản con gái. Sau đó, toàn bộ số tiền này bị nạn nhân chuyển tiếp theo hướng dẫn của các đối tượng. Ngoài ra, nhóm còn lợi dụng thông tin cá nhân của chị L. để vay tiền qua ứng dụng trực tuyến.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền theo yêu cầu của các số điện thoại, liên kết, phòng chat lạ, tránh rơi vào bẫy “bắt cóc online” đang có chiều hướng gia tăng.

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Đạt bị cảnh sát bắt giữ khi đi xe khách từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh với ý định chạy trốn qua biên giới. Đây là nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại.

