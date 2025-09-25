Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Đời sống 25/09/2025 05:05

Đến hơn 21h ngày 24/9, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe bồn tông xe máy và xe bán tải trước cổng một công ty gỗ ở phường Tam Bình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 19h15 ngày 24/9, tài xế Đ.V.K. (42 tuổi, quê Ninh Bình) lái xe bồn chở nhiên liệu mang biển số 51C-309.37 trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), theo hướng Sóng Thần đi An Sương.

Khi đến trước Công ty Satimex, phường Tam Bình, TPHCM (trước đây là phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức), phương tiện bất ngờ lao vào khu vực phía trước cổng của công ty.

Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM - Ảnh 1
Chiếc xe bồn tông vào xe máy và ô tô bán tải - Ảnh: Báo Dân trí

Phương tiện này đã tông vào một xe máy và một ô tô bán tải đang đậu tại đây, làm các phương tiện hư hỏng.

Phát hiện vụ việc, người dân đến kiểm tra và tiến hành sơ cứu cho tài xế xe bồn. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, người phụ nữ là chủ của chiếc xe máy cho biết, chị đến trước công ty trên để chờ đón con gái sắp tan ca. Thường ngày, chị ngồi trên xe máy, nhưng hôm nay chị đậu xe rồi đi bộ sang chỗ khác nên may mắn thoát chết.

“Rất may, tai nạn xảy ra trước khi công nhân tan ca, nếu không sẽ rất thảm khốc, bên trong xe bán tải lúc đó cũng không có người”, bảo vệ công ty nói.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Tam Bình đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Đạt bị cảnh sát bắt giữ khi đi xe khách từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh với ý định chạy trốn qua biên giới. Đây là nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tài xế đột tử tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng hôm nay, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Mỗi ngày ăn 1 quả chuối, cơ thể sẽ nhận lại loạt lợi ích sức khỏe không ngờ

Mỗi ngày ăn 1 quả chuối, cơ thể sẽ nhận lại loạt lợi ích sức khỏe không ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 25/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Sau hôm nay, thứ Năm 25/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/9/2025), 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/9/2025), 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2025), 3 con giáp của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Cuối ngày hôm nay (25/9/2025), 3 con giáp của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Bước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòng

Bước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòng

Sự thật về người phụ nữ bị khuyết tật tự tử sau khi bị cướp điện thoại

Sự thật về người phụ nữ bị khuyết tật tự tử sau khi bị cướp điện thoại

Chân dung đôi nam nữ cướp điện thoại của người bị khuyết tật ở Tây Ninh

Chân dung đôi nam nữ cướp điện thoại của người bị khuyết tật ở Tây Ninh