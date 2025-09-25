Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Đời sống 25/09/2025 10:51

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/9 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h ngày 24/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 30G-524.XX (chưa xác định người điều khiển) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô biển số 30E-858.XX đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô con 30G-524.XX còn va chạm với ít nhất 3 xe máy khác.

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương - Ảnh 2
4 người bị thương sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú va chạm khiến 4 người bị thương (2 phụ nữ và 2 nam giới), sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Đồng thời, 5 phương tiện gồm 2 ô tô, 3 xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

tai nạn giao thông ô tô tông liên hoàn tin moi

