Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/9 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 30G-524.XX (chưa xác định người điều khiển) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô biển số 30E-858.XX đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô con 30G-524.XX còn va chạm với ít nhất 3 xe máy khác.

4 người bị thương sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú va chạm khiến 4 người bị thương (2 phụ nữ và 2 nam giới), sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Đồng thời, 5 phương tiện gồm 2 ô tô, 3 xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

