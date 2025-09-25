Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/9 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
- TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?
- Nữ sinh 18 tuổi giam mình trong phòng trọ, 'nộp' 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo
Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h ngày 24/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).
Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 30G-524.XX (chưa xác định người điều khiển) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô biển số 30E-858.XX đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô con 30G-524.XX còn va chạm với ít nhất 3 xe máy khác.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú va chạm khiến 4 người bị thương (2 phụ nữ và 2 nam giới), sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Đồng thời, 5 phương tiện gồm 2 ô tô, 3 xe máy bị hư hỏng.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.