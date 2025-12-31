Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 31/12/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu vào đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, có Lục Hợp chống lưng, người tuổi Thìn thể hiện sự linh hoạt và hiệu suất cao trong công việc, được mọi người tin tưởng. Tuy nhiên, người làm kinh doanh nên tập trung hoàn thành các dự án hiện tại và tránh phát triển dự án mới cùng lúc để không bị phân tán nguồn lực và mắc sai sót do sơ suất. 

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính duy trì ở mức ổn định và có khả năng sinh lời. Đây là thời điểm thích hợp cho việc quản lý tài chính ngắn hạn và thực hiện các khoản đầu tư nhỏ với khả năng mang lại những bất ngờ nho nhỏ. Dù vậy, bạn cần nhớ đặt ra giới hạn chi tiêu và tránh mua sắm bừa bãi theo cảm xúc để thành công tích lũy được một khoản dư đáng kể.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, tuổi Ngọ có thể được hưởng khoản tiền không nhỏ từ nghề tay trái. Dù chỉ là khoản kiếm thêm nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn thận kẻo có người sinh lòng ghen ghét sẽ cố tìm cách phá hoại.

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cục diện nhị hợp hỗ trợ, vận đào hoa của tuổi Ngọ rất vượng. Người độc thân sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối để nhanh chóng tìm ra một nửa mà mình tìm kiếm đã lâu. Các cặp đôi thì có thể đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, Thực Thần mang tới cơ hội hốt vàng hốt bạc cho những người tuổi Thân làm nghề tự do. Hôm nay, bản mệnh có thể được hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến túi tiền dày lên một cách vô cùng nhanh chóng.

Đúng 5 ngày đầu của tháng 1 năm 2026, 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên chú ý mở rộng các mối quan hệ của mình, có thể những người bạn giữ quan hệ bây giờ sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý hoặc khiến bạn làm việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng