Cảnh sát Singapore cho biết một người đàn ông 67 tuổi đã bị bắt giữ ngày 24/9 với cáo buộc giết người sau tranh chấp liên quan đến tiếng ồn tại một khu nhà ở công cộng.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Straits Times, Cảnh sát Singapore ngày 24/9 cử lực lượng đến khu nhà 323 Yishun Central sau khi nhận được tin báo về vụ ẩu đả tại đây và phát hiện một phụ nữ cùng hai người đàn ông bị thương nằm ở hành lang tầng 6.

Cả ba được đưa đến bệnh viện, song người phụ nữ Việt Nam 31 tuổi không qua khỏi. Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông 66 tuổi đã dùng dao đâm vợ chồng nạn nhân sau tranh cãi về tiếng ồn.

Cư dân tại khu nhà cho biết chồng người phụ nữ Việt đã cố gắng chống trả, bảo vệ vợ, khiến nghi phạm cũng bị thương.

Koh, cư dân sống ở tầng 7, cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến tiếng ồn. Vợ chồng nạn nhân có hai con 3-5 tuổi và nghi phạm sống ở tầng dưới dường như bất bình do bọn trẻ chơi đùa, chạy nhảy làm ồn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường ở tầng 6 khu nhà 323 Yishun Central, Singapore, ngày 24/9 - Ảnh: CNA

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ CNA, dựa trên các kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết vụ ẩu đả xảy ra do tranh cãi về tiếng ồn.

Cư dân tại khu nhà cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến vấn đề tiếng ồn và được nhà chức trách địa phương tìm cách hòa giải nhưng bất thành.

Hai bên đã đưa tranh chấp lên Tòa án giải quyết tranh chấp cộng đồng để giải quyết.

Bà Clara Koh, một cư dân sống ở tầng 7, kể bà bị đánh thức khoảng 7h sáng 24-9 bởi “tiếng la hét rất lớn”.

Theo lời bà Koh, chồng nạn nhân đã cố gắng chống đỡ trước người hàng xóm ở tầng 5, khi người này cầm dao bếp và tìm cách tấn công anh. Tuy nhiên người chồng có vẻ đã bị đâm vào lưng khi đang cố gắng bảo vệ vợ.

Khu vực thang máy có vết máu hiện đã bị phong tỏa để tiến hành điều tra.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đang liên hệ để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định.

