Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM

Đời sống 25/09/2025 13:53

Ghi nhận đến 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng các tông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 25/9, lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy xét những người liên quan vụ việc thi thể trẻ sơ sinh trong thùng các tông ở phường Trung Mỹ Tây.

Đến 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng các tông.

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM - Ảnh 1
Thi thể trẻ sơ sinh được đặt trong thùng giấy ở phường Trung Mỹ Tây - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h cùng ngày, người đi nhặt ve chai trong hẻm (không số) trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng các tông, liền báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân. 

Hiện lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM trích xuất camera trong hẻm, truy xét những người liên quan.

 

Danh tính thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TP.HCM

Danh tính thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TP.HCM

Sáng nay (25/9), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trẻ sơ sinh tin mới thi thể trẻ em

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước