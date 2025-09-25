Ghi nhận đến 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng các tông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 25/9, lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy xét những người liên quan vụ việc thi thể trẻ sơ sinh trong thùng các tông ở phường Trung Mỹ Tây.

Thi thể trẻ sơ sinh được đặt trong thùng giấy ở phường Trung Mỹ Tây - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h cùng ngày, người đi nhặt ve chai trong hẻm (không số) trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng các tông, liền báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân.

Hiện lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM trích xuất camera trong hẻm, truy xét những người liên quan.

