Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Sáng 25/9, tổ tuần tra của Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thượng uý Phan Tiến Đạt làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL6 theo kế hoạch.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, quá trình tuần tra, khi tổ công tác đến khu vực gần ngã ba Ba La (phường Kiến Hưng, Hà Nội) thì có một tài xế điều khiển ô tô BKS: 30F-401.08 di chuyển lại gần. Tài xế ô tô lúc này tâm trạng lo lắng thông báo với tổ CSGT về việc trên xe có một nam sinh viên bị đột quỵ cần được đưa đi cấp cứu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tình hình cấp bách, tổ công tác liền báo cáo chỉ huy đơn vị đồng thời ra hiệu cho tài xế ô tô chở người bệnh di chuyển theo xe tuần tra của CSGT để khẩn trương đến Bệnh viện Quân y 103. Dưới cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 9, xe tuần tra của CSGT bật đèn ưu tiên, mở đường cho ô tô của người dân di chuyển nhanh, vượt qua các điểm đông phương tiện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Đội CSGT số 10 cho biết, nam sinh viên trên là em Nguyễn Xuân M. (SN 2006, quê tỉnh Điện Biên) hiện đang học tại Trường Đại học Đại Nam. Sáng cùng ngày, khi đang trong lớp học thì M. bất ngờ bị đột quỵ. Cán bộ CSGT Hà Nội bên nam sinh viên tại Bệnh viện Quân y 103. - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 16/6, bệnh nhi T.B.C., trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đột ngột ngất xỉu khi đang tập văn nghệ tại trường và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Tại bệnh viện, qua chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết nội sọ lớn, chèn ép mô não nghiêm trọng. Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh phối hợp cùng khoa gây mê hồi sức đã mổ cấp cứu mở sọ, lấy máu tụ và giải áp, giúp giảm áp lực, nội soi và giữ được sự sống cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), xác định dị dạng mạch máu phức tạp kèm túi phình nguy cơ tái xuất huyết. Các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức tiếp tục phẫu thuật triệt để lấy toàn bộ dị dạng và túi phình. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, bệnh nhi hồi phục tốt, tỉnh táo, vận động tứ chi gần như bình thường và đã xuất viện.

