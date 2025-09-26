Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị đã phối hợp giải cứu một người đàn ông có ý định tự tử bằng khí gas.

Theo thông tin từ VietNamNet, kkhoảng 17h ngày 25/9, người thân của gia đình anh N.V.H. (SN 1982, trú phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) đến Công an phường Tây Hiếu trình báo về việc anh H. mang 3 bình gas vào phòng ngủ, có ý định tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Tây Hiếu báo cáo sự việc với Đội Cảnh sát PCCC số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thành lập tổ công tác phối hợp xử lý.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện anh H. đang ở trong phòng ngủ khóa kín, tâm lý không ổn định do đã sử dụng rượu bia. Cả 3 bình gas đều đã được mở van khóa khiến khí gas nồng nặc, gây nguy hiểm cho anh H. và cả khu dân cư.

Ngôi nhà anh H. sống - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lực lượng cảnh sát nhanh chóng cắt nguồn điện tại khu vực, thực hiện các biện pháp tâm lý để ổn định tinh thần cho anh H.

Xác định anh H. không cầm vật dụng có nguy cơ gây cháy, tổ công tác quyết định dùng xà beng phá cửa phòng ngủ, nhanh chóng tiếp cận và đưa người đàn ông này ra ngoài.

Sau đó, các lực lượng đã vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở van, đồng thời giải phóng khí gas trong phòng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân được xác định do anh H. mâu thuẫn với gia đình. Sau sự việc, Công an phường Tây Hiếu đã tổ chức hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn nội bộ gia đình anh H. và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

