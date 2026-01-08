Sau vụ 89 người ngộ độc, chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng

Đời sống 08/01/2026 09:01

Ông B bị xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi gây ngộ độc thực phẩm và 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt là 92 triệu đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Từ Nguyên Bình (49 tuổi, ngụ phường Phan Thiết), chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone hoạt động trên địa bàn phường Phan Thiết.

Sau vụ 89 người ngộ độc, chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng - Ảnh 1
Xe bánh mì đã nghỉ bán sau khi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo quyết định, ông Bình đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ năm người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ sở này còn vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Với các vi phạm nêu trên, ông Bình bị xử phạt tổng số tiền 92 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm của cơ sở trong thời gian 4 tháng; thu hồi, tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Bình phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, bao gồm khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng theo quy định.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, từ chiều 12/12/2025, nhiều bệnh viện trên địa bàn Phan Thiết đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và sốt.

Sau vụ 89 người ngộ độc, chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng - Ảnh 2
Một nạn nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì Bibone. Ảnh: Báo Lao Động. 

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại xe bánh mì thịt nguội Bibone trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đến sáng 17/12/2025, tổng cộng có 89 ca phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì tại địa điểm này.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trực tiếp lấy các mẫu thực phẩm còn lại tại xe bánh mì Bibone và gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, mẫu nem chua và thịt xá xíu có chứa vi khuẩn Salmonella spp – tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tăng lên 102, trong đó 61 người phải nhập viện điều trị.

