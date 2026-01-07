'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đau đớn, nhập viện cấp cứu ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 07/01/2026 08:30

Hà Gia Kính những năm gần đây không còn đóng phim, lui về tận hưởng thời gian bên gia đình.

Mới đây, Hà Gia Kính gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip trong bệnh viện những ngày đầu năm mới, nhưng không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe.

Trong đoạn clip, Hà Gia Kính nằm trên giường bệnh chờ bác sĩ thăm khám. Sau đó, diễn viên la hét đau đớn khi bác sĩ thực hiện khám, tiến hành tiêm ở cánh tay. Trong quá trình điều trị, gương mặt nam diễn viên gạo cội lộ rõ sự đau đớn, mệt mỏi. Sau khi kết thúc, ngôi sao Bao Thanh Thiên vẫn tỏ ra khó chịu.

 

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đau đớn, nhập viện cấp cứu ngay ngày đầu năm mới - Ảnh 1

Việc Hà Gia Kính phải điều trị bệnh ngay đầu năm mới khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, hỏi thăm và động viên nam diễn viên giữ gìn sức khỏe.

Trước đó, Hà Gia Kính từng tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng cơ thể ông khi bước sang tuổi lục tuần gặp một số vấn đề. Ông từng ho trong một thời gian dài, liên tục uống thuốc, nhưng khi uống thuốc lại cảm thấy huyết áp tăng cao nên quyết định ngừng.

Sau đó, ông đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Song nam diễn viên vẫn tỏ ra lạc quan, trấn an người hâm mộ. "Chỉ là tuyến tiền liệt hơi phì đại một chút. Chuyện này qua tuổi năm mươi, sáu mươi thì chắc chắn ai cũng gặp thôi. Rồi phổi thì có chút bọt khí gì đó, cái này cũng thường gặp mà", diễn viên chia sẻ.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đau đớn, nhập viện cấp cứu ngay ngày đầu năm mới - Ảnh 2

Hà Gia Kính sinh năm 1959, được mệnh danh là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh". Ông từng nổi tiếng khắp châu Á, thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ bộ phim Bao Thanh Thiên. Những năm qua, Hà Gia Kính đã rời xa làng giải trí để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ông mở thương hiệu thực phẩm chức năng tại Trung Quốc đại lục, ước tính khối tài sản lên tới hơn 100 triệu NDT. Những năm gần đây, Hà Gia Kính còn bị tiết lộ đã bí mật kết hôn và có con gái.

Diện mạo bất ngờ của 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' Hà Gia Kính sau khi công khai vợ con

Mới đây, Hà Gia Kính đăng tải hình ảnh mới nhất của anh lên trang cá nhân. Trong đó, ngôi sao kỳ cựu trông khá lạ lẫm với kiểu tóc dài.

