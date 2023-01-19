Sau 3 năm xa cách, 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đón Tết cùng gia đình

Mới đây, Hà Gia Kính có mặt ở Hong Kong để đón Tết cùng gia đình và nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Theo trang Sina, Hà Gia Kính có mặt ở Hong Kong để đón Tết cùng gia đình. Tài tử phấn khởi vì người thân khỏe mạnh, bình an sau thời gian dài không gặp mặt. Anh chia sẻ: "3 năm rồi tôi mới được quây quần bên người thân. Từng tuổi này vẫn xúc động vì những điều nhỏ nhặt nhưng thiêng liêng". Trở về Hong Kong, anh dành thời gian đưa gia đình đi uống trà, dạo phố. Anh vui khi thấy mẹ khỏe mạnh, bà vẫn tụ tập bạn bè chơi bài mạt chược, trò chuyện rôm rả. Nam diễn viên tin rằng việc chơi bài giúp người già thêm minh mẫn.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè, cùng họ đá bóng, đến những quán quen ăn. Một số đồng nghiệp nghệ sĩ như Miêu Kiều Vỹ, Trần Bách Tường, La Gia Lương,... tranh thủ trước nghỉ Tết cùng đưa tài tử đi nhậu, cà phê. Họ cùng ôn lại thời tuổi trẻ sôi nổi, chật vật đóng phim kiếm tiền.

Dù là một doanh nhân thành đạt, Hà Gia Kính có cuộc sống bình dị. Nam diễn viên thích đi du lịch, dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Anh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, sắc vóc của mình và dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày trong phòng tập thể hình. Nam diễn viên tiết lộ chú trọng chế độ sinh hoạt, đồng thời luyện khí công và ăn chay. Hà Gia Kính ở tuổi 63 vẫn độc thân khiến nhiều người tiếc nuối. Công chúng quan tâm đến chuyện kết hôn của Hà Gia Kính. Nam diễn viên độc thân ở tuổi 63. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân. Song, nam diễn viên từng tuyên bố không lấy vợ sinh con và cũng không buồn vì sống độc thân. Trong quá khứ, ông có 2 mối tình với bạn diễn được công khai là người đẹp Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa. Hà Gia Kính giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Ông rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Hiện, ông là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc).

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