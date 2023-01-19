Không chỉ sở hữu nhan sắc tiên nữ, Lưu Diệc Phi còn là mỹ nhân được nhiều đồng nghiệp yêu mến như này đây

Lưu Diệc Phi luôn là mỹ nhân đi đến đâu cũng được mọi người hết mực yêu quý, quan tâm và giúp đỡ tận tình.
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Lưu Diệc Phi tham gia diễn xuất từ khá sớm. Khi mới 15 tuổi, nàng tiểu hoa đã thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trả qua hơn 20 năm trong lĩnh vực diễn xuất, công nàng không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp tựa như tiên nữ mà ngoài ra nữ diễn viên còn được nhận xét là một trong những mỹ nhân rất được lòng mọi người bởi tính cách hiền lành, đáng yêu của mình.
Từng hợp tác trong Mộng Hoa Lục, Đại Húc thổ lộ Lưu Diệc Phi chính là thần tượng của mình. Trong một clip hậu trường ghi lại cảnh cả 2 nói chuyện vui vẻ, Lưu Diệc Phi vô ý chạm vào tay nam diễn viên. Ngay lập tức Đại Húc tỏ ra bất ngờ và vui sướng vô cùng. Chứng kiến khoảnh khắc đó, một số fan còn đùa rằng khả năng anh chàng sẽ không rửa tay cho đến cuối đời mất.
Mới đây nhất, cảnh Lý Hiện nhìn Lưu Diệc Phi đầy vui vẻ cũng khiến người hâm mộ thích thú. Tuy chỉ là trong set quay nhưng có thể thấy Lý Hiện rất yêu mến bạn diễn xinh đẹp của mình, thậm chí mỗi lần đứng cạnh Lưu Diệc Phi anh đều tỏ ra vui vẻ và có những hành động cực kỳ đáng yêu trước mặt bạn diễn.
Tuy có nhiều tranh cãi về diễn xuất cũng như vóc dáng dạo gần đây nhưng Lưu Diệc Phi lại nổi tiếng được lòng đồng nghiệp. Cũng trong năm 2022 vừa rồi, công bằng mà nói cô nàng đã có sự trở lại mạnh mẽ khi liên tiếp gặt hái được những thành công nhất định, tiêu biểu có thể kể đến như dự án Mộng Hoa Lục.