Không chỉ sở hữu nhan sắc tiên nữ, Lưu Diệc Phi còn là mỹ nhân được nhiều đồng nghiệp yêu mến như này đây

Lưu Diệc Phi tham gia diễn xuất từ khá sớm. Khi mới 15 tuổi, nàng tiểu hoa đã thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trả qua hơn 20 năm trong lĩnh vực diễn xuất, công nàng không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp tựa như tiên nữ mà ngoài ra nữ diễn viên còn được nhận xét là một trong những mỹ nhân rất được lòng mọi người bởi tính cách hiền lành, đáng yêu của mình.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Từng hợp tác trong Mộng Hoa Lục, Đại Húc thổ lộ Lưu Diệc Phi chính là thần tượng của mình. Trong một clip hậu trường ghi lại cảnh cả 2 nói chuyện vui vẻ, Lưu Diệc Phi vô ý chạm vào tay nam diễn viên. Ngay lập tức Đại Húc tỏ ra bất ngờ và vui sướng vô cùng. Chứng kiến khoảnh khắc đó, một số fan còn đùa rằng khả năng anh chàng sẽ không rửa tay cho đến cuối đời mất.