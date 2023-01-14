Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới

Bộ phim chữa lành của Lưu Diệc Phi mới công chiếu gần đây đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù nhận được khá nhiều lời khen về nội dung, cũng như bối cảnh đẹp mắt khiến người xem như được hòa vào bầu không khí yên bình. Tuy nhiên, có khen cũng phải có chê khi mới đây dân tình liên tục phản ánh về trang phục thảm họa của mỹ nhân họ Lưu.

Trang phục bị phản ánh của Lưu Diệc Phi trong phim - Ảnh: Internet

Đa phần nhận xét cho rằng Lưu Diệc Phi đã tăng cân quá đà trong phim mới. Ở nhiều cảnh quay khác nhau, nữ diễn viên lộ rõ nọng cằm, phần tay và chân cũng không được thon gọn. Điểm yếu này cũng khiến cho cô nàng bị tuổi tác bắt kịp với nhan sắc của mình.