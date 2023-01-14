Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới

Sao quốc tế 14/01/2023 19:05

Lưu Diệc Phi liên tiếp gặp họa khiến fan lo lắng.

Bộ phim chữa lành của Lưu Diệc Phi mới công chiếu gần đây đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù nhận được khá nhiều lời khen về nội dung, cũng như bối cảnh đẹp mắt khiến người xem như được hòa vào bầu không khí yên bình. Tuy nhiên, có khen cũng phải có chê khi mới đây dân tình liên tục phản ánh về trang phục thảm họa của mỹ nhân họ Lưu. 

Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới - Ảnh 1
Trang phục bị phản ánh của Lưu Diệc Phi trong phim - Ảnh: Internet

Đa phần nhận xét cho rằng Lưu Diệc Phi đã tăng cân quá đà trong phim mới. Ở nhiều cảnh quay khác nhau, nữ diễn viên lộ rõ nọng cằm, phần tay và chân cũng không được thon gọn. Điểm yếu này cũng khiến cho cô nàng bị tuổi tác bắt kịp với nhan sắc của mình. 

Bên cạnh đó, phần trang phục của nàng tiểu hoa cũng không ổn. Đã không có vóc dáng chuẩn chỉnh, nữ diễn viên còn bị stylist hại khi cho mặc những trang phục rộng thùng thình, nuốt dáng, dìm chiều cao như quần bò, boots cao,... Màu sắc, họa tiết trang phục và cách phối đồ của nhân vật khiến người hâm mộ vô cùng nhức mắt. 

Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới - Ảnh 2
Cô nàng tiết lộ bản thân là người dễ tăng cân - Ảnh: Internet

Trước đó nữ diễn viên cũng chia sẻ cô là người dễ tăng cân. Đặc biệt khi không tham gia đóng phim, Lưu Diệc Phi thường thả lỏng cơ thể, đi du lịch và thưởng thức các món ăn ngon. Do đó, so với những mỹ nhân mình hạc xương mai nổi tiếng trong Cbiz như Dương Mịch, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi tròn trịa hơn hẳn.

Bị netizen chỉ trích tăng cân đã đành, Lưu Diệc Phi còn nhận con mưa lời chê bai về trang phục trong phim mới - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Đi đến nơi có gió gợi cảm giác như Hometown Cha Cha Cha phiên bản Trung Quốc, bởi câu chuyện cũng theo chân một cô gái hiện đại bỏ phố về quê, trải nghiệm đời sống của dân bản địa.

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