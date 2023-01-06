Đáp trả chỉ trích về khả năng diễn xuất, Lưu Diệc Phi thể hiện xuất sắc phân đoạn khóc cảm động trong Đi Đến Nơi Có Gió

Sao quốc tế 06/01/2023 17:20

Lưu Diệc Phi chứng minh không phải tự nhiên bản thân vừa giành được danh hiệu nữ chính xuất sắc trong năm vừa rồi.

Đi Đến Nơi Có Gió đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên, nhận về cơn mưa lời khen của khán giả, từ nội dung nhẹ nhàng đến từng thước phim đều đẹp như tranh. Tuy nhiên, về phần diễn xuất của Lưu Diệc Phi vẫn khiến cho cư dân mạng đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người chê, có người khen.

Đặc biệt, phân cảnh chia ly của Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thủ vai) và Nam Tinh (Ngô Thiến thủ vai) trở thành "đề tài nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đáp trả chỉ trích về khả năng diễn xuất, Lưu Diệc Phi thể hiện xuất sắc phân đoạn khóc cảm động trong Đi Đến Nơi Có Gió - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Hứa Hồng Đậu là quản lý bộ phận lễ tân của một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh. Cô đam mê công việc và thất hứa hết lần này đến lần khác với cô bạn thân Trần Nam Tinh. Một ngày, Nam Tinh bất ngờ phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Cảnh 2 người cùng đi ăn, cùng trò chuyện khiến người xem rưng rưng.

Khán giả đồng cảm với sự đau đớn của Hồng Đậu khi biết rằng khoảnh khắc cô được ngồi ăn và nói chuyện với tri kỷ không còn bao lâu, khi lời khuyên Nam Tinh đang nói với cô có thể sẽ là lời trăn trối mà cô để lại trước khi rời nhân thế. Cô khóc trong bất lực vì không thể giúp được gì cho Nam Tinh. Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét diễn tròn vai và giàu cảm xúc ở phân đoạn này.

Đáp trả chỉ trích về khả năng diễn xuất, Lưu Diệc Phi thể hiện xuất sắc phân đoạn khóc cảm động trong Đi Đến Nơi Có Gió - Ảnh 2
Cô nàng được khen ngợi cảnh khóc chân thực - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy kể từ sau thành công của Mộng Hoa Lục, kỹ năng diễn xuất của cô nàng đã được nâng lên tầm cao mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mỹ nhân này hứa hẹn sẽ thoát khỏi mác nữ diễn viên không có thực lực giống như trước đây nữa. 

Đáp trả chỉ trích về khả năng diễn xuất, Lưu Diệc Phi thể hiện xuất sắc phân đoạn khóc cảm động trong Đi Đến Nơi Có Gió - Ảnh 3
 

Nội dung phim Đi Đến Nơi Có Gió xoay quanh hành trình rời phố về quê lập nghiệp của Hứa Đậu Hồng. Hứa Đậu Hồng làm việc chăm chỉ ở thành phố để mua nhà, tuy nhiên mọi tham vọng đó đã không còn khi người bạn thân nhất của cô qua đời vì ung thư. Vì muốn thay đổi tâm trạng cô đã tìm đến Vân Miêu ở Đại Lý để nghỉ ngơi nhưng tại đây cô đã gặp Tạ Chi Dao - người đã từ bỏ công việc lương cao để về quê lập nghiệp cùng 1 nhóm bạn bằng tuổi.

Sau lần đó Hứa Đậu Hồng cũng muốn được về ở nơi đây nên đã cùng Tạ Chi Dao xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

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