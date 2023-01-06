Hậu nhận giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc', Lưu Diệc Phi bất ngờ gây tranh cãi về khả năng diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 06/01/2023 16:16

Diễn xuất của Lưu Diệc Phim thêm một lần nữa gây tranh cãi.

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Đi Về Nơi Có Gió đóng cùng Lý Hiện. Đây là dự án phim truyền hình hiện đại đầu tiên trong sự nghiệp của "thần tiên tỷ tỷ" nên càng thu hút nhiều sự chú ý và mong đợi từ phía công chúng. Chưa hết, trước đó cô nàng còn được nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc trong bộ phim Mộng Hoa Lục, chính vì vậy việc netizen kỳ vọng vào một bộ phim hấp dẫn nữa cô nàng trong năm mới là hoàn toàn có cơ sở. 

Hậu nhận giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc', Lưu Diệc Phi bất ngờ gây tranh cãi về khả năng diễn xuất trong phim mới - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây mỹ nhân họ Lưu thêm một lần nữa gây sự chú ý về khả năng diễn xuất của mình trong dự án phim mới. Cụ thể trong một phân cảnh cô nàng nghe tin bạn thân Trần Nam Tinh mất. Một người bạn của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) đã không may mắc bệnh nặng và qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ. Nữ chính nghe được tin dữ khi đang ở nơi làm việc của mình. Đây cũng chính là đoạn phim nổ ra những tranh cãi về diễn xuất của Lưu Diệc Phi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Hậu nhận giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc', Lưu Diệc Phi bất ngờ gây tranh cãi về khả năng diễn xuất trong phim mới - Ảnh 2
Mỹ nhân họ Lưu gây tranh cãi về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Khi xem đến phân cảnh này, nhiều khán giả đã không giấu nổi sự ngán ngẩm, thẳng thừng chê bai và cho rằng đó là diễn "đơ" và không cần biện minh gì thêm cả. Dẫu vậy, một số khác lại cho rằng cô nàng đang làm rất tốt và Đi Về Nơi Có Gió sẽ là một bộ phim đáng để khán giả bỏ thời gian ra để thưởng thức. 

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim khai thác đề tài chữa lành, khởi nghiệp xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao.

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