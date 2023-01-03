Đi Đến Nơi Có Gió: Lưu Diệc Phi xinh đẹp hết nấc, hứa hẹn tạo nên cơn sốt phim ảnh trong thời gian tới

Nhan sắc Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến netizen bấn loạn vì quá đẹp.

Bộ phim chữa lành Đi Đến Nơi Có Gió là dự án truyền hình thể loại hiện đại hiếm hoi trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Qua đoạn trailer chính thức của phim, khán giả bấn loạn với chuyện tình của cặp đôi Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện).

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Bộ phim được cho sẽ tiếp nối thành công của Mộng Hoa Lục trong năm 2022 vừa rồi, cụ thể trước đó dự án này đã giúp Lưu Diệc Phi thắng lớn tại các giải thưởng danh giá, đồng thời cũng chính thức có màn comeback không thể nào thành công hơn sau khoảng thời gian vắng bóng.

Cặp đôi hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, phim truyền hình hiện đại đầu tiên của Lưu Diệc Phi chính thức ra mắt, trong phim, cô “nên duyên” với Lý Hiện. Qua trailer chính thức vừa được công bố, cặp đôi Hồng Đậu và Chi Dao do 2 diễn viên thủ vai đã “phát đường” cho người hâm mộ bằng các phân cảnh ngọt ngào.

Thông qua trailer có thể thấy cặp đôi Lưu Diệc Phi và Lý Hiện hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt chemistry, thậm chí một số fan xem xong còn hết mực ca ngợi sự phối hợp nhịp nhàng như cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực sự của cả 2 nhân vật chính.

Đi Đến Nơi Có Gió là một bộ phim chữa lành tâm hồn xoay quanh câu chuyện của 2 nhân vật Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng. Cặp đôi sẽ cùng nhau trải qua hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-en-noi-co-gio-luu-diec-phi-xinh-ep-het-nac-hua-hen-tao-nen-con-sot-phim-anh-trong-thoi-gian-toi-542374.html