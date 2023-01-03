Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thời 'Kim phấn thế gia' bất ngờ hot trở lại: Liệu cô nàng có còn giữ vững phong độ trong phim mới?

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trong Kim phấn thế gia vẫn luôn được netizen hết mực nhớ về như là thời kỳ đỉnh cao về vẻ đẹp của Thần tiên tỷ tỷ.

Nhắc đến nhan sắc của các nữ diễn viên Cbiz không thể không nhắc đến Lưu Diệc Phi, xuyên suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn luôn được xem là bảo vật của làng giải trí Trung Quốc. Nhân dịp cô nàng sắp ra phim mới, mới đây một số bộ phận netizen đã có dịp so sánh vẻ đẹp của nàng sau bao nhiêu năm kể từ thời điểm Kim phấn thế gia có nhiều thay đổi hay không.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Kim phấn thế gia là một phần tuổi thơ của nhiều khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x hay thậm chí là 9x đời đầu. Đây là tác phẩm kinh điển của dòng phim tình cảm - gia tộc, đồng thời cũng là bộ phim giúp Lưu Diệc Phi có lần đầu ra mắt công chúng. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Bạch Tú Châu, một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp và đem lòng yêu "cậu Bảy" Kim Yến Tây (Trần Khôn). Dù chỉ là vai diễn đầu tay nhưng sau tất cả, chẳng thể phủ nhận rằng vai Bạch Tú Châu do Lưu Diệc Phi thể hiện không có gì đáng để chê cả. Thậm chí, nhan sắc của cô là điều khiến phim nhận được sự quan tâm hơn từ phía khán giả.

Nhan sắc lung linh của thần tiên tỷ tỷ hồi trẻ - Ảnh: Internet Sau khi gây được ấn tượng với vai Bạch Tú Châu, Lưu Diệc Phi tiếp tục chinh phục tình cảm của hàng triệu khán giả nhờ các vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006). Tất cả đều là những bộ phim huyền thoại của làng phim ảnh Cbiz, trong đó dĩ nhiên nhan sắc của cô nàng vẫn luôn là tâm điểm trong những lần xuất hiện. Nhan sắc hiện tại của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Trong những ngày đầu năm 2023, các khán giả sẽ lại được thấy Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm Đi đến nơi có gió. Nội dung phim kể về Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), cô gái đã "bỏ phố về làng" để rời xa những áp lực, bức bối tại chốn đô thị xô bồ sau cái chết của người bạn thân. 2 thập kỷ trôi qua kể từ vai diễn đầu tay trong Kim phấn thế gia, Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 dĩ nhiên không còn tươi trẻ, trong trẻo như xưa. Dẫu vậy, nét đẹp của cô vẫn dư sức thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.

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