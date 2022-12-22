Nhan sắc trường tồn với thời gian gọi tên Lưu Diệc Phi

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thêm một lần nữa gây chú ý tại sự kiện Liên hoan phim quốc tế Macao.

Mới đây theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đưa tin, Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di, Vương Khải, Tăng Lê đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Macao. Trong đó, Lưu Diệc Phi giành chiến thắng với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình, cho vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng hoa lục .

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Xuất hiện tại sự kiện, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với tạo hình váy quây màu xanh và áo choàng nhẹ nhàng bay bổng. Chưa kể nhan sắc của cô thêm một lần nữa khiến mọi người phải xuýt xoa vì quá đẹp dù cho đã bước sang độ tuổi 35.

Nhan sắc của cô thu hút mọi ánh nhìn của giới báo chí - Ảnh: Internet

Mộng hoa lục là bộ phim trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm, kể từ Thần điêu đại hiệp (2006). . Cô nàng được nhận xét là đã có sự lựa chọn thông mình khi quyết định hóa thân vào nhân vật chín chắn, đẹp mặn mà, có nét quyến rũ. Sự thay đổi này giúp Lưu Diệc Phi nhận về thành công vang dội, khi cô không "cưa sừng làm nghé", cố đóng vai thiếu nữ như nhiều minh tinh khác.

Trong thời gian lên sóng, Mộng hoa lục của Lưu Diệc Phi đã nhận được nhiều lời khen ngợi về tạo hình, cảnh quay đẹp, chỉn chu. Trang CCTV đánh giá Mộng hoa lục là một trong 3 bộ phim truyền hình hot nhất năm 2022, xứng danh "đại bạo". Phim được chấm 8/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban .

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