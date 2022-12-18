TOP 3 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đẹp nhất 2022: Lưu Diệc Phi xứng danh 'Thần tiên tỷ tỷ', Dương Mịch gây bất ngờ

Lưu Diệc Phi cho thấy lý do vì sao mình luôn được coi là tượng đài nhan sắc tại Trung Quốc.

Làng giải trí xứ Trung luôn được biết đến là nơi hội tụ những gương mặt sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất khiến cho biết bao thế hệ người hâm mộ phải say đắm. Mới đây, một số blogger nổi tiếng Trung Quốc đã tiến hành tổng hợp và đưa ra 3 cái tên được cho là mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đẹp nhất trong năm 2022. 1. Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Đứng ở vị trí số 1 không có gì phải bàn cãi khi ''Cô Cô'' Lưu Diệc Phi - người luôn được xem là tượng đài nhan sắc vẫn giữ vững vị thế của mình dù đã bước sang bên kia độ tuổi xế chiều. Với thành công của Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đứng đầu danh sách 3 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2022 là hoàn toàn xứng đáng. Mỗi thước phim Mộng Hoa Lục đều khiến khán giả choáng ngợp trước vẻ diễm lệ của cô. Sau 16 năm, khí chất thần tiên của Lưu Diệc Phi chẳng những không bị thời gian bào mòn mà thậm chí còn mặn mà hơn và có phần quyến rũ hơn so với thời điểm trước đây.

2. Dương Mịch Dương Mịch - Ảnh: Internet Năm nay Dương Mịch không có dự án cổ trang mới nhưng vẫn chễm chệ ở vị trí số 2. Nhiều người cho rằng đó là nhờ vào tạo hình cổ trang đẹp xuất sắc của cô trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tác phẩm này dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2023. Dẫu vậy, việc mỹ nhân này đứng ở vị thứ 2 rõ ràng vẫn khiến fan hâm mộ cảm thấy không được thuyết phục khi mới đây nhất nhan sắc của cô từng bị đặt dấu hỏi lớn trong bộ phim hiện đại Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. 3. Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cũng giống Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề có tác phẩm cổ trang nào lên sóng trong năm nay. Tuy nhiên sức hút của mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn khiến các đàn em phải dè chừng. Năm sau cô sẽ tái xuất với dự án Dữ Phượng Hành - hợp tác cùng Lâm Canh Tân.

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