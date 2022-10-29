TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

Phim cổ trang Trung Quốc từ trước tới nay luôn được đánh giá rất cao, không chỉ bởi câu chuyện trong phim mà còn nằm ở các pha hành động võ thuật được diễn như thật. Trong số đó, một trong những phân cảnh mà đại đa số mọi người yêu thích đó chính là phân cảnh cưỡi ngựa của các nữ chính. Dưới đây sẽ là một số sao nữ Cbiz từng có màn cưỡi ngựa được nhiều người ấn tượng nhất.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Phiên bản Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai được xếp vào hàng kinh điển. Theo kịch bản, có cảnh Tiểu Long Nữ cưỡi ngựa. Khi Lưu Diệc Phi đang quay thì trời đột ngột đổ mưa, mặc dù đạo diễn đã hô cắt nhưng mỹ nhân họ Lưu vẫn diễn tiếp và đó cũng chính là bước ngoặt giúp khán giả có một trong những phân cảnh huyền thoại cho tới ngày nay.