TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

Những cảnh quay cưỡi ngựa tuyệt đẹp này sẽ góp phần tô điểm, nâng tầm nhan sắc cho các mỹ nhân Hoa ngữ.
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Phim cổ trang Trung Quốc từ trước tới nay luôn được đánh giá rất cao, không chỉ bởi câu chuyện trong phim mà còn nằm ở các pha hành động võ thuật được diễn như thật. Trong số đó, một trong những phân cảnh mà đại đa số mọi người yêu thích đó chính là phân cảnh cưỡi ngựa của các nữ chính. Dưới đây sẽ là một số sao nữ Cbiz từng có màn cưỡi ngựa được nhiều người ấn tượng nhất.
Phiên bản Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai được xếp vào hàng kinh điển. Theo kịch bản, có cảnh Tiểu Long Nữ cưỡi ngựa. Khi Lưu Diệc Phi đang quay thì trời đột ngột đổ mưa, mặc dù đạo diễn đã hô cắt nhưng mỹ nhân họ Lưu vẫn diễn tiếp và đó cũng chính là bước ngoặt giúp khán giả có một trong những phân cảnh huyền thoại cho tới ngày nay.
Quả thật, với vẻ đẹp thanh thuần giữa màn mưa lung linh này, visual của Lưu Diệc Phi đẹp bất bại, trở thành khung hình kinh điển không ai sánh bằng. Dù cho sau đó phân cảnh này không được phát lên phim nhưng sau khi đăng tải lên MXH nó vẫn trở thành đoạn clip được đông đảo fan đón nhận.
Đứng ở vị trí tiếp theo là một người dù không quá xuất sắc nhưng Bành Tiểu Nhiễm lại gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình công chúa Tây Lương xinh đẹp trong "Đông Cung". Trong những tập đầu của phim, Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện với hình ảnh ''hồng y mỹ nhân'' và cưỡi ngựa. Chứng kiến phân cảnh này, không ít fan hâm mộ đã phải dành không ít lời khen cho đoàn làm phim vì quá đẹp.
Cảnh cưỡi ngựa của nhiều sao nữ trong các bộ phim truyền hình cổ trang đều tuyệt vời, nhưng người ấn tượng nhất là Trương Mạn Ngọc. Trong phim "Anh Hùng", cô mặc đồ trắng và cưỡi ngựa trắng, phi nước đại như một nữ hiệp. Trong phim, Trương Mạn Ngọc vào vai Phi Tuyết, một cao thủ đồng thời cũng là tình nhân của Tàn Kiếm (Lương Triều Vỹ). Cô luôn nung nấu báo thù Tần vương, kẻ đã giết cha mình trong một trận chiến. Hình ảnh này cũng phần nào cho thấy tính cách nhân vật Phi Tuyết do Trương Mạn Ngọc thủ vai.