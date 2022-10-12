Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

Trước Huỳnh Hiểu Minh nhân vật này mới chính là người được lựa chọn để đóng cùng Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.
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Thần điêu đại hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá – Tiểu Long Nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Thậm chí một số netizen còn cho rằng đây chính là tác phẩm nói về Thần Điêu Đại Hiệp xuất sắc nhất đến thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên ít ai biết rằng ban đầu Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ là lựa chọn được ưu tiên của đạo diễn Trương Kỷ Trung bởi đối với ông Nhiếp Viễn mới chính là ứng cử viên nặng ký nhất. Thời điểm đó, anh là cái tên hot nhờ thành công của loạt phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Thiệu nữ u hồn, Tuyết sơn phi hồ… mặc dù không được đánh giá cao về khoản nhan sắc nhưng khả năng diễn xuất của Nhiếp Viễn được đánh giá vô cùng xuất sắc tại thời điểm đó.
Trở thành ứng viên sáng giá, Nhiếp Viễn tưởng bản thân “chắc chân” đóng chính, thậm chí gọt cằm để bớt góc cạnh, trẻ trung hơn. Tuy nhiên mọi sự tâm huyết của anh trong dự án này đã đổ sông đổ bể khi Huỳnh Hiểu Minh mới là diễn viên được lựa chọn. Việc này khiến cho fan của anh chàng tỏ ra tức tối, thậm chí còn có một số lý do khiến nam diễn viên họ Nhiếp bị loại là do Lưu Diệc Phi đã yêu cầu phía sản xuất lựa một nam chính khác điển trai hơn.
Trượt vai trong Thần điêu đại hiệp, đến năm 2010 anh mới có cơ hội làm việc với đạo diễn Trương Kỷ Trung trong Tây Du Ký, nhận vai Đường Tăng. Vai diễn giúp anh được chú ý nhưng sự nghiệp về sau ngày càng lận đận với nhiều scandal rúng động showbiz Hoa ngữ. Dẫu vậy bỏ qua những lời bàn tán về thị phi của mình, nam diễn viên vẫn từng bước trở lại mạnh mẽ và bom tấn cổ trang Diên Hi Công Lược năm 2008 là thành quả xứng đáng của Nhiếp Viễp.