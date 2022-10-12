Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

Thần điêu đại hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá – Tiểu Long Nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Thậm chí một số netizen còn cho rằng đây chính là tác phẩm nói về Thần Điêu Đại Hiệp xuất sắc nhất đến thời điểm hiện tại.

Nhiếp Viễn từng có buổi casting với Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ít ai biết rằng ban đầu Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ là lựa chọn được ưu tiên của đạo diễn Trương Kỷ Trung bởi đối với ông Nhiếp Viễn mới chính là ứng cử viên nặng ký nhất. Thời điểm đó, anh là cái tên hot nhờ thành công của loạt phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Thiệu nữ u hồn, Tuyết sơn phi hồ… mặc dù không được đánh giá cao về khoản nhan sắc nhưng khả năng diễn xuất của Nhiếp Viễn được đánh giá vô cùng xuất sắc tại thời điểm đó.