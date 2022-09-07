Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022

Sao quốc tế 07/09/2022 11:46

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Tinh Hán Xán Lạn hay Trầm Vụn Hương Phai, Mộng Hoa Lục bất ngờ dành lấy danh hiệu phim bạo duy nhất của năm 2022.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng, nửa đầu năm 2022 chính là thời điểm bùng nổ của các bộ phim cổ trang Hoa ngữ. Hàng loạt những bộ phim cổ trang ra mắt trong khoảng thời gian này như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Trầm Vụn Hương Phai đều được khán giả nhiệt tình ủng hồ và một số dự án phim cũng đã có được thành công nhất định. 

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022 - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục được bình chọn là phim bạo duy nhất trong năm 2022 - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, blogger nổi tiếng Trung Quốc với hơn 61 triệu người theo dõi trên Weibo đã đưa ra nhận xét: “Trên thực tế, năm nay bộ phim cổ trang mà chính thức được xưng là phim bạo, chỉ có mỗi là Mộng Hoa Lục”.

Không chỉ vậy bài viết blogger này còn cho biết dù cho phải đổi mặt với nhiều dự án cạnh tranh hơn như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết nhưng Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vẫn xuất sắc vượt qua tất cả để trở thành cái tên nổi trội nhất trong năm 2022.

Bài đăng này ngay sau đó nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có không ít khán giả cho rằng Mộng Hoa Lục chưa thể được coi là một bộ phim bạo. 

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022 - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã có sự kết hợp ăn ý trong phim - Ảnh: Internet 

Trong suốt khoảng thời gian lên sóng, Mộng Hoa Lục mặc dù tạo nên một cơn sốt thực sự cho màn ảnh Hoa ngữ song vẫn chưa thể được coi là phim bạo khi độ lan tỏa của phim vẫn còn ở mức hạn chế và kém thuyết phục. 

Bên cạnh đó, việc đem vấn đề đầu tư của các bộ phim như Chúc Khanh Hảo hay Tinh Hán Xán Lạn để so sánh với các số liệu của Mộng Hoa Lục là không công bằng và vô nghĩa bởi nếu để khẳng định một phim có phải đại bạo hay không phải dựa vào độ nhận diện công chúng cũng như thực tích chứ không phải số lượng thương vụ. 

Thời điểm hiện tại các fan của bộ phim vẫn đang tranh cãi về vấn đề này nhưng cũng không thể phủ nhận việc Mộng Hoa Lục xứng đang là một trong những bộ phim thành công của năm 2022 này. 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Mộng Hoa Lục Tinh Hán Xán Lạn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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