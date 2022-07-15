Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt

Sao quốc tế 15/07/2022 14:28

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Đều là những sao nữ nổi tiếnd hàng đầu làng giải trí xứ Trung nhưng ít ai biết rằng các sao nữ như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt... đều là nạn nhân của bạo lực học đường. 

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi nổi tiếng với nhan sắc băng thanh ngọc khiết. Cô có vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh nhã nên được gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu cho mình sự nghiệp thành cộng vượt trội và luôn là cái tên được nhiều người yêu quý. 

Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Nhưng hồi còn đi học, người đẹp họ Lưu từng bị một bạn nữ bắt nạt. Người này đã túm tóc và vẽ bẫy lên người cô. Quãng thời gian bị bạo lực khiến nữ diễn viên rất nhiều lần bị tổn thương và phải mất một thời gian mới có thể thoát ra khỏi trạng thái đó. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương sở hữu nét đẹp lai tây từ khi còn bé. Tuy nhiên, không biết có phải vì lý đó hay không mà cô từng bị bạn học đẩy xuống mương.

Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Thời còn đi học, Địch Lệ Nhiệt Ba là người nhút nhát và nhạy cảm. Chính vì vậy, nữ diễn viên dần tự biến mình thành mục tiêu để cho những kẻ bắt nạt liên tiếp làm tổn thương mình. 

Bạo lực học đường là chuyện lớn đối với một đứa trẻ. Tuy nhiên, cô không dám chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình. Phải đến khi trưởng thành, nữ diễn viên mới tâm sự với phụ huynh về vấn đề này.

 

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt có ngoại hình dịu dàng nhưng tính cách mạnh mẽ. Cô cũng thừa nhận bản thân chưa từng lùi bước trước những cuộc tranh luận.

Thời đi học, nữ diễn viên từng cãi nhau với nam sinh, thậm chí còn thách thức người này đánh  mình. Tuy nhiên, sau đó cô nàng đã đấm vào cằm đến mức miệng đầy máu. Sau đó, cô đã phản kháng bằng cách cắn người bạn này. Cô cũng khẳng định dù người đó lấy dao thì cô cũng không sợ.

Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt - Ảnh 3
Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Các diễn viên nói trên đều có quá khứ buồn vì bị bắt nạt. Tuy nhiên, trải nghiệm của Dương Siêu Việt vẫn khiến nhiều người cảm thấy có phần bất ngờ.

Khi biết sự thật về quá khứ của thần tượng, fans cảm thấy khâm phục vì họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Đồng thời, công chúng cũng hy vọng tình trạng bạo lực học đường sẽ sớm được chấm dứt.

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Netizen đào lại hình ảnh những Nữ thần Kim Ưng trong quá khứ: Triệu Lệ Dĩnh có xứng đáng là người đẹp nhất trong tạo hình Kim Ưng?.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Dương Siêu Việt sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Điểm mặt những nữ thần Kim Ưng của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba càng không muốn nhớ đến

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Xuất hiện mỹ nhân Cbiz được netizen đánh giá 'ăn đứt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc?

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người?

Fan Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đấu đá lẫn nhau chỉ vì 1 người?

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'tái hợp', netizen tỏ ra phấn khích tột độ

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search

Địch Lệ Nhiệt Ba - đẳng cấp minh tinh màn ảnh số 1 Cbiz, chỉ cần làm một việc đơn giản đã lên hot search

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI