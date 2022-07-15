Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Đều là những sao nữ nổi tiếnd hàng đầu làng giải trí xứ Trung nhưng ít ai biết rằng các sao nữ như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt... đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi nổi tiếng với nhan sắc băng thanh ngọc khiết. Cô có vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh nhã nên được gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu cho mình sự nghiệp thành cộng vượt trội và luôn là cái tên được nhiều người yêu quý.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Nhưng hồi còn đi học, người đẹp họ Lưu từng bị một bạn nữ bắt nạt. Người này đã túm tóc và vẽ bẫy lên người cô. Quãng thời gian bị bạo lực khiến nữ diễn viên rất nhiều lần bị tổn thương và phải mất một thời gian mới có thể thoát ra khỏi trạng thái đó. Địch Lệ Nhiệt Ba Mỹ nhân Tân Cương sở hữu nét đẹp lai tây từ khi còn bé. Tuy nhiên, không biết có phải vì lý đó hay không mà cô từng bị bạn học đẩy xuống mương.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Thời còn đi học, Địch Lệ Nhiệt Ba là người nhút nhát và nhạy cảm. Chính vì vậy, nữ diễn viên dần tự biến mình thành mục tiêu để cho những kẻ bắt nạt liên tiếp làm tổn thương mình. Bạo lực học đường là chuyện lớn đối với một đứa trẻ. Tuy nhiên, cô không dám chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình. Phải đến khi trưởng thành, nữ diễn viên mới tâm sự với phụ huynh về vấn đề này. Dương Siêu Việt Dương Siêu Việt có ngoại hình dịu dàng nhưng tính cách mạnh mẽ. Cô cũng thừa nhận bản thân chưa từng lùi bước trước những cuộc tranh luận. Thời đi học, nữ diễn viên từng cãi nhau với nam sinh, thậm chí còn thách thức người này đánh mình. Tuy nhiên, sau đó cô nàng đã đấm vào cằm đến mức miệng đầy máu. Sau đó, cô đã phản kháng bằng cách cắn người bạn này. Cô cũng khẳng định dù người đó lấy dao thì cô cũng không sợ. Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet Các diễn viên nói trên đều có quá khứ buồn vì bị bắt nạt. Tuy nhiên, trải nghiệm của Dương Siêu Việt vẫn khiến nhiều người cảm thấy có phần bất ngờ. Khi biết sự thật về quá khứ của thần tượng, fans cảm thấy khâm phục vì họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Đồng thời, công chúng cũng hy vọng tình trạng bạo lực học đường sẽ sớm được chấm dứt.

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