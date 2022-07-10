Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Sao quốc tế 10/07/2022 19:30

Mới đây, ngoại hình của Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ là đề tài được cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đã được lên sóng. Sở hữu cốt truyện hay và dàn diễn viên đẹp, thế nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại phim đang bị cho là có màn khởi đầu kém thuyết phục với số lượng người xem khiêm tốn. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của nam chính Ngô Lỗi còn đang là đề tài bàn tán xôn xao khi một số bộ phần netizen cho rằng anh đã kém sắc đi khá nhiều khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư. 

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh' - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, ở Tinh Hán Xán Lạn Ngô Lỗi vào vai Lăng Bất Nghi – một võ tướng bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Tuy nhiên, điều khiến khán giả cảm thấy không hài lòng đó là gương mặt của Ngô Lỗi quá gầy. Không khó để thấy có nhiều phân cảnh 2 má của anh chàng hóp lại khiến tỉ lệ gương mặt trở nên kém tự nhiên. 

So với vai Lăng Bất Nghi ở Tinh Hán Xán Lạn, đa số dân mạng đều cho rằng Ngô Lỗi vào vai mãnh tướng đẹp nhất phải là ở Trường Ca Hành. Ở thời điểm đó, anh chàng khiến dân tình mê mệt với ngoại hình điển trai, vạm vỡ và diễn xuất tốt. Không chỉ vậy khi đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, cặp đôi không khỏi khiến người xem phải phát sốt vì quá đẹp đôi. 

Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh' - Ảnh 2
Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh' - Ảnh 3
Nhan sắc của Ngô Lỗi khiến netizen bàn tán trong suốt thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

- Ngô Lỗi đóng Tinh Hán Xán Lạn nhìn gầy quá, 2 má hóp lại khiến Lăng Bất Nghi thiếu đi vẻ dũng mãnh cần đó.

-Thời đỉnh cao nhan sắc của Ngô Lỗi phải là lúc đóng Trường Ca Hành cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi đó đứng với đàn chị mà chemistry bùng nổ luôn ấy.

- Lúc đầu cứ sợ Ngô Lỗi nhìn non hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều, nhưng vào phim thấy tạo hình ổn phết, trông không chênh lệch gì mấy.

Hiện Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính cũng đã gặt hái được một số thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn còn kém xa so với kỳ vọng ban đầu.

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