Thảm như Ngô Lỗi, cứ hễ đóng chính với mỹ nhân Cbiz là nhan sắc xuống hạng: 'Đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mới là thời kỳ đỉnh cao của anh'

Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đã được lên sóng. Sở hữu cốt truyện hay và dàn diễn viên đẹp, thế nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại phim đang bị cho là có màn khởi đầu kém thuyết phục với số lượng người xem khiêm tốn. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của nam chính Ngô Lỗi còn đang là đề tài bàn tán xôn xao khi một số bộ phần netizen cho rằng anh đã kém sắc đi khá nhiều khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, ở Tinh Hán Xán Lạn Ngô Lỗi vào vai Lăng Bất Nghi – một võ tướng bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Tuy nhiên, điều khiến khán giả cảm thấy không hài lòng đó là gương mặt của Ngô Lỗi quá gầy. Không khó để thấy có nhiều phân cảnh 2 má của anh chàng hóp lại khiến tỉ lệ gương mặt trở nên kém tự nhiên.