Tinh Hán Xán Lạn: Bất ngờ với diễn xuất của Triệu Lộ Tư, nam chính bị netizen chê bai không thương tiếc

Triệu Lộ Tư gây bất ngờ khi một mình cứu lấy Tinh Hán Xán Lạn sau những tập đầu tiên ra mắt khán giả.

Cuối cùng thì sau chuỗi ngày chờ đợi, khán giả cũng đã được chiêm ngưỡng những phút đầu tiên của bộ phim truyền hình Tinh Hán Xán Lạn với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Cũng trong ngày phim được ra mắt, công chúng đã đưa ra những nhận xét trái ngược về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Ngô Lỗi gây thất vọng trong những tập đầu Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Trong đó, nhiều người đánh giá cao diễn xuất của Triệu Lộ Tư và cho rằng cô phải "gánh còng lưng" bạn diễn từ Thả Thí Thiên Hạ sang Tinh Hán Xán Lạn. Trong khi Ngô Lỗi là bị cho là có màn thể hiện kém thuyết phục trong phim mới, thì bạn diễn cũ của cô - Dương Dương cũng có màn thể hiện gây thất vọng trong Thả Thí Thiên Hạ.

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn vừa lên sóng đã nhận cơn mưa lời khen về bối cảnh và diễn xuất. Theo đó, nhiều người cho rằng sự đầu tư về bối cảnh của phim xứng đáng được cho 10 điểm. Họ nhận thấy, bối cảnh của dự án được tái hiện khá chân thật, ít lạm dụng phông xanh giúp cho bộ phim có được sự chân thật hơn trong từng cảnh quay. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư là điểm sáng nhất trong phim - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, khán giả cũng ca ngợi diễn xuất tự nhiên, hài hước của Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng, cô đã bớt "gồng" hơn so với hồi đóng Thả Thí Thiên Hạ.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, bạn diễn của cô nàng là Ngô Lỗi lại đang diễn khá đơ cứng, biểu cảm cũng vô hồn dù được bạn diễn Triệu Lộ Tư cùng các thành viên trong ê-kíp hỗ trợ hết mình. Trước đó, anh được nhận xét có chemistry bùng nổi với Triệu Lộ Tư trong hậu trường. Nhưng không biết vì lý do gì, phản ứng hóa học của cặp đôi lên phim lại sượng trân. Một số bình luận của khán giả: - Ngô Lỗi diễn quá dở, dù không ưng Lộ Tư lắm nhưng cổ đang gồng gánh cả phim. - Triệu Lộ Tư hợp vai này thật sự. - Dương Dương và Ngô Lỗi: Đã đẹp trai xinh đừng diễn đơ. Tuy nhiên, có người cho rằng Ngô Lỗi diễn đơ là do tính cách của nhân vật, phải đợi phim lên sóng thêm nhiều tập mới có thể kết luận được. Tinh Hán Xán Lạn kể về nữ nhi Trình gia tên Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), bởi vì chiến loạn nên từ nhỏ đã bị cha mẹ cho ở lại bên cạnh bà nội, trở thành "Lưu thủ nhi đồng", thẩm nương ác độc dung túng, ý đồ nuôi dạy nàng thành phế nhân.

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng nhận nhiều chỉ trích từ netizen, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị vạ lây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-bat-ngo-voi-dien-xuat-cua-trieu-lo-tu-nam-chinh-bi-netizen-che-bai-khong-thuong-tiec-481277.html