Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Đoạn clip cho thấy người phụ nữ ở Cape Hatteras, Bắc Carolina, Mỹ, đang cẩn thận dùng kìm để kéo lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập bị mắc cạn. Người phụ nữ trấn tĩnh con cá và giúp nó trở lại nước. Nhiều du khách tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến toàn bộ sự việc.
Video 15:30 23/09/2026

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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