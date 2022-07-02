Hé lộ chi tiết Dương Dương chỉ dịu dàng với Triệu Lộ Tư, tỏ vẻ lạnh nhạt khi đóng chung bạn diễn nữ khác

Hình ảnh của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên phim trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi luôn là chủ đề được đông đảo fan hâm mộ chú ý đến trong thời gian vừa qua.

Sau khi hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương tiếp tục nên duyên cùng Vương Sở Nhiên ở Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Chỉ trong thời gian ngắn, nam thần họ Dương đã được làm việc chung với 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz, vì vậy người hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng tò mò về thái độ của nam diễn viên có khác gì nhau.

Phân đoạn gây sự chú ý của netizen - Ảnh: Internet

Mới đây trong một phân cảnh cõng nhau trên phim trường, Dương Dương đã cõng Vương Sở Nhiên chạy rất nhanh trên đường. Cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho anh chàng khi vừa cõng bạn diễn nữ lại vừa có thể di chuyển nhẹ nhàng như vậy và rõ ràng nó càng làm tăng thêm sự háo hức cho đến ngày bộ phim được ra mắt.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Trước Vương Sở Nhiên, Dương Dương cũng đã từng cõng Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Trái với hình ảnh chạy vội kia, Hắc Phong Tức lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng với nàng Bạch Phong Tịch. Hình ảnh “tình bể bình” của cặp đôi khi đó đã khiến nhiều khán giả phải bấn loạn.

- Nhìn Dương Dương cõng Vương Sở Nhiên mà thấy anh chàng khỏe thật đó, chạy lại còn nhanh nữa chứ.

- Có ai cõng người yêu mà chạy như bay như anh không hả, nhìn 2 anh chị tôi thấy buồn cười quá.

- Trước Dương Dương cũng từng cõng Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, thấy nhẹ nhàng lắm mà, sao cõng Vương Sở Nhiên hùng hổ vậy.

- Thực sự rất mê visual của Vương Sở Nhiên và Dương Dương, chắc chắn lên phim sẽ đẹp đôi lắm cho mà coi.

Hiện tại, bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi vẫn đang trong quá trình khởi quay. Bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Dương và Vương Sở Nhiên dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau.

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