Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: Dương Dương khiến netizen 'đứng ngồi không yên' với nhan sắc cực phẩm trong tạo hình lính cứu hỏa

Sao quốc tế 15/06/2022 11:46

Tạo hình lính cứu hỏa của Dương Dương đang thu hút được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ xứ Trung.

Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi có sự tham gia của Dương DươngVương Sở Nhiên hiện đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhằm thu hút cho dự án, nhà sản xuất đã quyết định cho ra mắt những tấm ảnh hậu trường của cặp đôi. 

Mới đây, khán giả lại thêm một phen phát sốt khi tạo hình lính cứu hỏa của Dương Dương trong vai diễn Tống Diệm. Xuất hiện trong trang phục lính cứu hỏa, Dương Dương gây ấn tượng mạnh mẽ với gương mặt điển trai, không còn mang nét tổng đài khí chất như trước đây, nam diễn viên giờ đây đã mang đến phần nam tính ra vóc dáng của người đàn ông thực thụ. 

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: Dương Dương khiến netizen 'đứng ngồi không yên' với nhan sắc cực phẩm trong tạo hình lính cứu hỏa - Ảnh 1
Nhan sắc cực phẩm của nam thần Dương Dương - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh trên được tung ra, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho nam diễn viên, họ đánh giá cao phong thái của anh chàng, cho rằng Dương Dương rất phù hợp với vai diễn Tống Diệm. 

Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm. 

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: Dương Dương khiến netizen 'đứng ngồi không yên' với nhan sắc cực phẩm trong tạo hình lính cứu hỏa - Ảnh 2
Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Một số bình luận của khán giả về tạo hình lính cứu hỏa của Dương Dương:

- Tống Diệm đây rồi, đẹp trai quá. Hóng phim từng ngày.

- Dương Dương đóng mấy vai gai góc như thế này cảm giác cứ có cái chất gì đấy rất riêng, không bị nhầm lẫn với các nam diễn viên khác. Mong rằng Khói Lửa Nhân Gian sẽ gặt hái được nhiều thành công. 

- Dương Dương cười đẹp quá. Vai diễn này là vai nghiệp vụ thứ hai sau Đặc Chiến Vinh Quang nên cũng có nét rắn rỏi hơn hẳn những phim thanh xuân vườn trường trước rồi. 

Hiện dù chưa ra mắt nhưng bộ phim vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. 

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