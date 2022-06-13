Bỏ rơi Địch Lệ Nhiệt Ba để chọn nhân vật này đóng chung, Dương Dương khiến fan lo lắng: 'Không biết có gánh nổi phim không đây'

Sao quốc tế 13/06/2022 23:41

Thông tin dự án phim Trường Nhai Trường do Dương Dương và mỹ nhân AngelaBaby đóng chính đang khiến nhiều fan lo lắng cho anh chàng.

Trường Nhai Trường là một trong những dự án cổ trang đang nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Ngay từ khi có thông tin chuyển thể, bộ phim này được cho là sẽ do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chính. Tuy nhiên, mới đây vừa xuất hiện hung tin với ai là fan của cặp đôi khi nhiều khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không góp mặt trong bộ phim và sẽ Dương Dương sẽ phải đóng cặp với một mỹ nhân khác. 

Bỏ rơi Địch Lệ Nhiệt Ba để chọn nhân vật này đóng chung, Dương Dương khiến fan lo lắng: 'Không biết có gánh nổi phim không đây' - Ảnh 1
Fan tiếc nuối khi Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba thêm một lần nữa lỡ hẹn trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Nguồn tin này cũng cho biết, Angelababy chính là mỹ nhân đang được nhắm đến. Không chỉ rất nổi tiếng trong Cbiz, nàng tiểu Hoa còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cực hợp với các tạo hình cổ trang. Thế nhưng chỉ từng đó là chưa đủ khi bà xã cũ của Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ được đánh giá cao trong diễn xuất nên fan lo ngại Dương Dương sẽ phải vất vả trong việc kéo lưu lượng của bộ phim lên cao. 

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng diễn xuất lại chính là điểm yếu chí mạng của Angelababy. Từ khi chuyển hướng sang đóng phim, các bộ phim do nàng tiểu Hoa đán đóng chính thường xuyên nhận về rất nhiều đánh giá xấu. Diễn xuất đơ cứng, gượng gạo lại hay trợn mắt của Angelababy khiến các sao nam phái thực lực cũng phải bó tay.

Bỏ rơi Địch Lệ Nhiệt Ba để chọn nhân vật này đóng chung, Dương Dương khiến fan lo lắng: 'Không biết có gánh nổi phim không đây' - Ảnh 2
Nữ diễn viên AngelaBaby - Ảnh: Internet

Các fan của Dương Dương cũng đang vô cùng lo lắng cho thần tượng. Vốn dĩ diễn xuất của Dương Dương cũng không phải quá tốt, nếu kết hợp cùng sao nữ cũng diễn kém như Angelababy thì có thể sẽ khiến cho anh chàng bị ảnh hưởng.

- Dương Dương và Angelababy là một tổ hợp visual cực mãn nhãn, tuy nhiên diễn xuất lại đáng lo ngại, không biết phim có xem được không nữa.

- Tuy là nhìn đẹp đôi lắm đó nhưng mà ai sẽ là người cân diễn xuất?

- Hay thôi để Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chung đi, ít ra 2 người này còn có chemistry với nhau. Angelababy diễn mà chưa thấy có chemistry với ai hết luôn đó.Dương Dương chắc không nhận bộ này đâu, giờ nhận bộ này khéo ăn chửi thêm thì có.

Hiện tại, phía đoàn làm phim Trường Nhai Trường vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về nam nữ chính trong phim. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Dương Dương đã chắc suất sẽ là nam chính của dự án phim này.

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Từ khóa:   Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba Angela Baby sao châu á Cbiz

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