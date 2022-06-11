Tạo hình 'thảm họa' năm xưa bị đào lại, netizen có được câu trả lời vì sao Nhật Nguyệt Truyền Kỳ của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'flop'

Tạo hình của Đậu Kiêu và Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh Nhật Nguyệt Truyền Kỳ bất ngờ bị đào lại.

Đậu Kiêu và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là những diễn viên nổi tiếng hàng đầu Cbiz khi sở hữu lượng phim hot trong tay cực kỳ nhiều. Tuy nhiên, ítt ai biết rằng 2 anh em Đậu Kiêu - Nhiệt Ba từng "nên duyên" trong một dự án đình đám vào năm 2018 nhưng mãi chưa lên sóng. Tạo hình khiến netizen gây tranh cãi của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Mới đây, những hình ảnh của Đậu Kiêu và Nhiệt Ba trong phim điện ảnh Nhật Nguyệt Truyền Kỳ từ 4 năm trước bỗng hot trở lại. Trong đó, tạo hình của nhân vật trong phim do Đậu Kiêu và Nhiệt Ba đảm nhiệm được nhận xét là ''thảm họa'' và liên tục bị chê lên chê xuống từ netizen.

Trong ảnh, Nhiệt Ba nổi bần bật với váy xanh cùng mái tóc được tết gọn sau lưng. Còn bạn diễn Đậu Kiêu gây ấn tượng với thân hình săn chắc, mái tóc rối được cột gọn phía sau. Làn da nâu của nam diễn viên cũng là một yếu tố thu hút ánh nhìn của khán giả.

Bộ phim vẫn chưa hẹn ngày ra mắt khán giả - Ảnh: Internet Sau khi loạt tạo hình của Nhiệt Ba và Đậu Kiêu trong Nhật Nguyệt Truyền Kỳ bị đào lại, khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao.

Trong đó, nhiều người cho rằng vẻ ngoài của Nhiệt Ba không phù hợp với sự dịu dàng, thanh thoát để vào vai Hằng Nga. Trong khi đó, tạo hình của Đậu Kiêu được nhận xét là quá rườm rà, trông rất giống nhân vật Tarzan. Một số ý kiến của khán giả: - Nhìn lỗi thời quá, phim muốn chiếu chắc phải quay lại 100%. - Nói thật, Đậu Kiêu còn đỡ, chứ Nhiệt Ba nhìn quá Tây, không hợp. Dẫu vậy phim vẫn được nhiều người mong mỏi chờ ra mắt bởi cũng đã quay xong từ khá lâu. Bên cạnh đó, việc được ngắm Đậu Kiêu và Nhiệt Ba chung khung hình cũng là nguyên nhân khiến nhiều người trông đợi bộ phim này. Về Nhật Nguyệt Truyền Kỳ, phim xoay quanh chuyện tình cảm động giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ.Được biết, mối duyên của cả hai gặp nhiều trắc trở. Sau khi cùng nhau trải qua hết thảy những sóng gió, họ vẫn không thể trở về bên nhau. Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về việc bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày nào.

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