Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn hợp tác với Cung Tuấn, netizen xứ Trung lo lắng cho số phận của An Lạc Truyện

Sao quốc tế 26/05/2022 19:30

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba hắt hủi Cung Tuấn khiến netizen lo lắng cho An Lạc Truyện.

An Lạc Truyện với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn hiện đang là một trong những bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim được dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè năm nay. Mặc dù mới lên sóng nhưng phản ứng của hai diễn viên chính mới thật sự khiến khán giả bất ngờ.

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn hợp tác với Cung Tuấn, netizen xứ Trung lo lắng cho số phận của An Lạc Truyện - Ảnh 1
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bởi lẽ phía Cung Tuấn hoạt động rất tích cực trong việc quảng bá An Lạc Truyện nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại chẳng đoái hoài gì đến việc này. Hành động này của nữ diễn viên đã khiến cho fan của Cung Tuấn tỏ ra không hài lòng với động thái này. Họ cho rằng cách mỹ nhân Tân Cương đối xử với các nam chính không giống nhau, thậm chí có người còn nghĩ nữ diễn viên vốn dĩ không xem trọng Cung Tuấn nên mới không đồng ý cùng hợp tác tuyên truyền cho An Lạc Truyện. Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba ngó lơ Cung Tuấn chủ yếu vì sợ bị liên lụy.

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn hợp tác với Cung Tuấn, netizen xứ Trung lo lắng cho số phận của An Lạc Truyện - Ảnh 2
Cung Tuấn rõ ràng thua xa so với Địch Lệ Nhiệt Ba về độ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nếu xét về độ hot thì Cung Tuấn rõ ràng thua xa so với Địch Lệ Nhiệt Ba, chính vì vậy đây được cho là lý do khiến đoàn đội của Cung Tuấn chú trọng dự án hợp tác với mỹ nhân này. 

Sau khi tin đồn được tung ra, cộng đồng mạng ngay lập tức tỏ ra lo lắng cho An Lạc Truyện. Một bộ phim nếu thiếu sự tuyên truyền của diễn viên chính, đặc biệt là lưu lượng như Địch Lệ Nhiệt Ba, thì rất dễ bị thất bại. 

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã trấn an nhau rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không tuyên truyền cho phim vì lịch chiếu cụ thể chưa được công bố, nếu tuyên truyền quá sớm mà phim liên tục bị rời lịch thì cũng rất dễ trở thành "bom xịt". 

Hiện bộ phim An Lạc Truyện chưa có lịch chiếu chính thức. 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn An Lạc Truyện sao châu á Cbiz

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