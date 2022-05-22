Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau

Sao quốc tế 22/05/2022 19:47

Việc Ngự Giao Ký được xếp cùng hạng với phim của Châu Tấn khiến cho fan của đôi bên xảy ra tranh cãi khi cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa đủ tầm để đứng ngang hàng nhau.

Ngự Giao Ký là một trong những bộ phim hot trong năm nay khi nhận được nhiều phản hồi tích cực lẫn lượt xem khủng từ phía khán giả. 

Mới đây, nền tảng Youku đã công bố các bộ phim được chứng thực là bạo toàn dân, trong đó ba bộ phim được điểm tên chính là Tiểu Mẫn Gia (Châu Tấn, Huỳnh Lỗi đóng chính), Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính) và Cánh Cửa Trùng Sinh (Trương Dịch, Vương Tuấn Khải đóng chính).

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau - Ảnh 1
Ngự Giao Ký đứng cùng hạng với Tiểu Mẫn Gia - Ảnh: Internet

Gây bất ngờ nhất chính là việc hai phần phim của Ngự Giao Ký được xếp "chung mâm" với bộ phim tâm lý gia đình của Châu Tấn. 

Ngay sau khi danh sách được công bố, netizen đã xảy ra nhiều tranh cãi khi phần đông fan hâm mộ cho rằng phim của Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng không thể đứng cùng hạng với Tiểu Mẫn Gia. Cụ thể một số bộ phận netizen đưa ra bằng chứng Ngự Giao Ký nhận về hàng loạt những lời bình luận không mấy tích cực về khả năng diễn xuất của bộ đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. 

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, cùng được xếp vào hàng đại bạo, Tiểu Mẫn Gia của Châu Tấn lại làm tốt hơn đối thủ. Với sự tham gia của Châu Tấn, diễn viên nữ thực lực có tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, không chỉ vậy về mặt kịch bản lẫn sự chân thật mà phim mang lại rõ ràng Tiểu Mẫn Gia ăn đứt hoàn toàn Ngự Giao Ký. 

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau - Ảnh 3
Phim của Châu Tấn được đánh giá cao hơn Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về danh sách phim được xác nhận là phim đại bạo quốc dân:

- Mặc dù Triết Mẫn Gia không đủ độ hot để xếp vào hạng đại bạo nhưng nếu xếp Ngự Giao Ký vào cùng hạng thì thật sự đáng lo ngại. Từ bao giờ một bộ phim dở tệ như vậy lại được đặt ngang hàng với phim tâm lý vậy?

- Ngự Giao Ký trong lúc chiếu thì có vẻ khá hot nhưng nếu nói đại bạo thì quá dễ dàng rồi. Chỉ số truyền thông chỉ là một phần thôi chứ khán giả có chấp nhận không lại là một chuyện khác.

Hiện vụ việc vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên MXH xứ Trung.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Châu Tấn sao châu á Cbiz phim hoa ngữ

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