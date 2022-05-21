Địch Lệ Nhiệt Ba bật mí 'bí kíp' chinh phục trái tim nam thần Cung Tuấn trong 'An Lạc truyện'

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những chia sẻ cực thú vị về nhân vật Nhậm An Lạc trong "An Lạc Truyện".
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Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những chia sẻ cực thú vị về nhân vật Nhậm An Lạc trong "An Lạc Truyện". Theo đó, khi được hỏi Kỷ Vân Hòa và Nhậm An Lạc cùng theo đuổi 1 người, ai sẽ là người tán được đối phương trước. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã không ngần ngại trả lời là Nhậm An Lạc. Nàng mỹ nữ Tân Cương cũng ngầm thừa nhận rằng nữ chính của "An Lạc Truyện" bạo dạn hơn Kỷ Vân Hòa rất nhiều.
Mỹ nhân Tân Cương chia sẻ: "Kỷ Vân Hòa dùng thuật ngự tâm, ngay lần đầu gặp mặt đã bị Trường Ý phát hiện do vậy chàng ta trở nên rất đề phòng. Nhưng Nhậm An Lạc lại khác, nàng ta sẽ không vừa bắt đầu đã tấn công và làm tổn thương đối phương. Thay vào đó, cô ấy là kiểu lưu manh mạnh mẽ. Tuy anh không thích tôi, nhưng chỉ cần tôi thích anh, thấy anh đẹp trai là được".
Bộ phim "An Lạc Truyện" kể về Nhâm An Lạc, một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp.
Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình.
Hiện tại, bộ phim do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể.