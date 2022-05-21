Địch Lệ Nhiệt Ba bật mí 'bí kíp' chinh phục trái tim nam thần Cung Tuấn trong 'An Lạc truyện'

Sao quốc tế 21/05/2022 20:41

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những chia sẻ cực thú vị về nhân vật Nhậm An Lạc trong "An Lạc Truyện".

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những chia sẻ cực thú vị về nhân vật Nhậm An Lạc trong "An Lạc Truyện". Theo đó, khi được hỏi Kỷ Vân Hòa và Nhậm An Lạc cùng theo đuổi 1 người, ai sẽ là người tán được đối phương trước. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã không ngần ngại trả lời là Nhậm An Lạc. Nàng mỹ nữ Tân Cương cũng ngầm thừa nhận rằng nữ chính của "An Lạc Truyện" bạo dạn hơn Kỷ Vân Hòa rất nhiều.

Mỹ nhân Tân Cương chia sẻ: "Kỷ Vân Hòa dùng thuật ngự tâm, ngay lần đầu gặp mặt đã bị Trường Ý phát hiện do vậy chàng ta trở nên rất đề phòng. Nhưng Nhậm An Lạc lại khác, nàng ta sẽ không vừa bắt đầu đã tấn công và làm tổn thương đối phương. Thay vào đó, cô ấy là kiểu lưu manh mạnh mẽ. Tuy anh không thích tôi, nhưng chỉ cần tôi thích anh, thấy anh đẹp trai là được".

dich le nhiet badich le nhiet ba 1

Bộ phim "An Lạc Truyện" kể về Nhâm An Lạc, một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp.An Lạc Truyện của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng đóng máy - BlogAnChoi. An Lạc Truyện là một dự án phim lớn của Cung Tuấn sau Sơn Hà Lệnh, Hỏa Diễm Lam của nam diễn viên chưa thể gây được nhiều tiếng vang. Vì vậy bộ phim kết . Bộ phim An Lạc Truyện kể về Nhâm An Lạc, một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp. . https://bloganchoi.com/an-lac-truyen-cung-tuan-dich-le-nhiet-ba/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - An Lạc Truyện của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng đóng máy - BlogAnChoi. An Lạc Truyện là một dự án phim lớn của Cung Tuấn sau Sơn Hà Lệnh, Hỏa Diễm Lam của nam diễn viên chưa thể gây được nhiều tiếng vang. Vì vậy bộ phim kết . Bộ phim An Lạc Truyện kể về Nhâm An Lạc, một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp. . https://bloganchoi.com/an-lac-truyen-cung-tuan-dich-le-nhiet-ba/

Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình.An Lạc Truyện của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng đóng máy - BlogAnChoi. An Lạc Truyện là một dự án phim lớn của Cung Tuấn sau Sơn Hà Lệnh, Hỏa Diễm Lam của nam diễn viên chưa thể gây được nhiều tiếng vang. Vì vậy bộ phim kết . Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình. close . https://bloganchoi.com/an-lac-truyen-cung-tuan-dich-le-nhiet-ba/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - An Lạc Truyện của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng đóng máy - BlogAnChoi. An Lạc Truyện là một dự án phim lớn của Cung Tuấn sau Sơn Hà Lệnh, Hỏa Diễm Lam của nam diễn viên chưa thể gây được nhiều tiếng vang. Vì vậy bộ phim kết . Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình. close . https://bloganchoi.com/an-lac-truyen-cung-tuan-dich-le-nhiet-ba/

dich le nhiet ba 2

Hiện tại, bộ phim do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể.

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Việc Quảng Điện bất ngờ loại trừ cả 3 phim có sự góp mặt của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc An Lạc Truyện

TIN LIÊN QUAN

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

'Tân binh' Vương An Vũ có tài nguyên phim tốt từng hợp tác với nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ 'tên tuổi', mong muốn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba

'Tân binh' Vương An Vũ có tài nguyên phim tốt từng hợp tác với nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ 'tên tuổi', mong muốn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy'

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy'

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 9 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI