'Tân binh' Vương An Vũ có tài nguyên phim tốt từng hợp tác với nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ 'tên tuổi', mong muốn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba

Dưới sự giúp đỡ của công ty quản lí, Vương An Vũ vừa xuất đạo đã nhận được vai nam chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Mộng Hồi (tên cũ là Mộng Hồi Đại Thanh) vai Dận Tường và Thiếu Nữ Tỏa Sáng. Nhờ bước đệm đó, An Vũ tiếp tục nhận được sự chú ý lớn của khán giả màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Tưởng Chính Hàn trong bộ phim Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời và các dự án khác.

Vương An Vũ khá may mắn được hợp tác cùng Thị hậu Kim Ưng Đồng Dao trong dự án phim Tia Sét Hình Cầu. Được biết, khoảng cách tuổi tác của cặp chị em này lên đến 13 tuổi. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng với diễn xuất tốt của mình Vương An Vũ và Đồng Dao sẽ phối hợp cùng nhau rất tốt trong phim. Thêm vào đó, Tia Sét Hình Cầu là dự án phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nên càng được khán giả mong đợi hơn nữa.

Cách đây không lâu, dự án phim Mạn Ảnh Tầm Tung đã chính thức công bố dàn diễn viên chính gồm Angelababy và Vương An Vũ. Với lợi thế ngoại hình trẻ hơn tuổi thật, Angelababy được cho là rất đẹp đôi khi đứng cạnh đàn em. Dự án phim Mạn Ảnh Tầm Tung dự kiến sẽ được khai máy vào cuối năm nay là lên sóng trong năm 2023 trên trang iQIYI.

Angla Baby và Vương An Vũ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Vương An Vũ còn được hợp tác với đàn chị hơn mình 8 tuổi là Kim Thần trong bộ phim Sí Đạo – Con Đường Rực Lửa. Kim Thần tuy không nổi tiếng bằng Đồng Dao hay Angelababy nhưng cũng là một diễn viên nổi bật của Cbiz. Cặp chị em này sẽ tạo ra một mối tình ngọt ngào, đáng yêu bất chấp khoảng cách 8 tuổi trong phim.

Vương An Vũ - Ảnh: Internet

Thế nhưng, so với những bộ phim trên, dự án được khán giả mong đợi nhất của Vương An Vũ lại là phim hợp tác cùng tiểu Hoa đình đám của Cbiz Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo thông tin được đưa ra mới đây, sắp tới Vương An Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng hợp tác trong một bộ phim. Dù mới chỉ là tin tức do blogger tung ra, thế nhưng khán giả đã cực kỳ hào hứng với màn kết hợp của cặp đôi visual này trên màn ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Như vậy, có thể thấy vương An Vũ dù chưa thực sự bật lên trong giới giải trí Hoa ngữ, thế nhưng tài nguyên phim ảnh của anh chàng vẫn cực tốt.