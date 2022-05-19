Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2022: Lưu Diệc Phi lần đầu sánh bên 'tình trẻ kém 9 tuổi', Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' cùng Vương An Vũ?

2. "Thương Lan Quyết" với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, dự kiến ​​được phát sóng vào ngày 20 tháng 5 trên nền tảng 271.

4. Sắp tới, Lưu Diệc Phi cũng trở lại với dự án cổ trang Trường Lăng, đóng cặp cùng đàn em kém tuổi Trần Triết Viễn. Người hâm mộ mong chờ lại có thể nhìn thấy nhan sắc của "Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, cũng không ít fan lo lắng về khả năng diễn xuất của nữ diễn viên và Trần Triết Viễn có thể phá hỏng kịch bản bộ phim. Ngoài ra, bộ Mộng Hoa Lục với màn kết đôi giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu được biết cũng sẽ sớm ra mắt trong quý này.

3. Bộ phim truyền hình mới của Mango TV "Thời niên thiếu không thể quay lại" với sự tham gia của Triệu Kim Mạch, dự kiến ​​sẽ khai máy vào khoảng tháng 7.

5. "Dữ Phượng Hành" vai nam 2 liên hệ với Hoàng Minh Hạo.

6. Triệu Kim Mạch đang tiếp thị cảm giác của mình về khả năng thích ứng CP, có nghĩa là cô ấy có thể tạo ra tia lửa với bất kỳ ai mà cô ấy hợp tác.

7. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, nhiều người thân đã tìm đến để nhờ giúp đỡ. Cô ấy cũng giúp họ làm một số công việc như trợ lý trang điểm.

8. Lý Hiện và Bạch Kính Đình đã ký hợp đồng trong cùng một công ty tiếp thị.

9. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng sẽ hợp tác với Vương An Vũ.

10. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện giờ trong tay toàn phim chính kịch. CCTV muốn hợp tác lâu dài với cậu ấy. Lịch trình của cậu ấy đã năm nay đã kín rồi.

11. Kế hoạch hiện giờ của Triệu Lộ Tư chính là phải xuất hiện trong các bộ phim truyền hình để nâng cao quốc dân độ. Bộ phim sắp tới của cô sẽ là Ngõ Hẻm, có thể chiếu trên CCTV. Hơn nữa, cô đã ký với Ngỗng hợp đồng có thời hạn 8 năm, nền tảng sẽ dốc lòng đẩy tài nguyên cho cô.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.