Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2022: Đặng Luân đang rất chán chường, Dương Mịch bắt đầu khởi quay cùng Cung Tuấn?

Sao quốc tế 18/05/2022 10:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lộ Tư sắp có hợp đồng người phát ngôn cho thương hiệu nước hoa.

2. Kế hoạch hiện giờ của Triệu Lộ Tư chính là phải xuất hiện trong các bộ phim truyền hình để nâng cao quốc dân độ. Bộ phim sắp tới của cô sẽ là Ngõ Hẻm, có thể chiếu trên CCTV. Hơn nữa, cô đã ký với Ngỗng hợp đồng có thời hạn 8 năm, nền tảng sẽ dốc lòng đẩy tài nguyên cho cô.

3. Lý Thấm chuẩn bị chỉ nhận phim đề tài hiện thực.

4. Theo như dự kiến, Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ phát sóng từ 20/5 trên Ái Kỳ Nghệ.

5. Đặng Luân đang rất chán chường, hiện anh rầu rĩ, tiều tụy đi rất nhiều. 

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6. Tống Vũ Kỳ là con gái ruột của lam đài, cũng đã bỏ rất nhiều tiền để cô có thể về quay show, nhưng công ty của cô không cho phép lấy lợi nhuận từ 2 bên.

7. Ban đầu Ngỗng tung tin Mộng Hoa Lục sẽ chiếu vào tháng 5, nhưng sắp hết tháng rồi mà một tin tức nóng cũng chẳng có. Thực ra, đây là kế hoãn binh của nhà sản xuất, muốn trì hoãn đến mùa hè mới phát sóng.

8. Tiêu Nại và tiểu hoa mặt tròn đã ngừng tuyên truyên từ tập 20 của phim. Nhà sản xuất cũng gây mất lòng tin vì liên tiếp gây ra cả đống chuyện lớn, người trong ngành cũng không coi trọng bộ phim này.

9. Lần này Dương Mịch quay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ "nhét" toàn người của Gia Hành vào, phía nhà sản xuất không thể cự tuyệt.

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10. Mấy lần Chân Hoàn đi chụp tạp chí đều trễ giờ, có khi mấy tiếng đồng hồ. Cô còn gặp chướng ngại, không thể bắt nhịp với concept, khiến cho các nhân viên phải thức đêm tăng ca cùng cô.

11. Đoàn đội của Trương Tân Thành sẽ giúp anh tiếp xúc với nhiều kịch bản chính kịch hơn, sắp tới, tài nguyên của anh có thể sẽ tăng lên chóng mặt.

12. Công ty đẩy cho Hoàng Minh Hạo mấy bộ phim đề tài thanh xuân, để anh đóng nam 2, nhưng anh không muốn diễn. Chủ yếu anh chỉ muốn đi show, bởi vì nhà chẳng có gì ngoài tiền, sống theo sở thích là được rồi.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ sao Châu Á

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