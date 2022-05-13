Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/5/2022: Lưu Diệc Phi tái xuất với phim mới vào tháng 8, Dương Mịch là một trong ba cổ đông lớn của công ty?

2. Sổ Tay Hoắc Liên Hoa Công Lược ngắm đến Lý Lan Địch làm nữ chính.

4. Vương Nhất Bác sẽ tham gia phim tiếp theo vào cuối tháng 5, đồn đoán là một bộ phim điện ảnh.

3. Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân đang trong quá trình chế tác khẩn trương để ra mắt và quý 3 năm 2022.

5. Trường Lăng của Lưu Diệc Phi tạm định tháng 8 khởi động máy.

6. Lưu Hạo Tồn gần nhất đi thử vai bộ Hất Kim Triêu, nam chủ bộ này là Hứa Khải.

7. Khách mời game Liên Minh Huyền Thoại dự kiến có: La Vân Hi, Vương Tuấn Khải, Trương Bân Bân, Vương Nhất Bác, Lộc Hàm, Hồ Hạ, Tiết Chi Khiêm.

8. Cảnh hôn của Đậu Kiêu đều phải có được sự đồng ý của đối tượng.

9. Phim đề tài chống mai thúy Hắc Danh Thủ Hộ Giả của Ngỗng nam chính được giao trọng trách nặng nề, người còn lại đang tiếp xúc Thái Từ Khôn.

10. Dương Dương và Triệu Lộ Tư cơ bản sẽ không thể kết hợp tuyên truyền, chủ yếu là do phim có quá nhiều lùm xùm, hai người bọn họ cũng không muốn dây vào rắc rối.

11. Ngô Thiến ở Hoa Sách phát triển khả quan.

12. Từ Lộ đôi khi không thể diễn cảnh khóc, có lần cô đã tự tát mình.

13. Dương Mịch là một trong ba cổ đông lớn của công ty, quyền phát biểu rất cao.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không dễ đầu tư. Cô luôn cảm thấy bản thân không có khiếu kinh doanh, sợ thất bại.

15. Dịch Dương Thiên Tỷ hiện đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Đoàn đội của họ giờ chuyên tâm với điện ảnh, sẽ không xem xét việc chọn phim truyền hình lúc này.

16. Cảnh hôn giữa Bành Dục Sướng và Giang Sơ Ảnh trên môi đều có một miếng dán trong suốt.

17. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không dễ đầu tư. Cô luôn cảm thấy bản thân không có khiếu kinh doanh, sợ thất bại. Vẫn là đi theo Dương Mịch học hỏi về vấn đề đầu tư, theo Dương Mịch đầu tư vào không ít hạng mục, cũng sinh lời khá tốt.

18. Trịnh Nghiệp Thành hiện không có bộ cổ trang nào để đàm phán. Anh ấy tương đối xác định sẽ vào đoàn phim hiện đại.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.