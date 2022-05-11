Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/5/2022: Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận trong phim mới, Ngô Lỗi có khả năng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba lần 2?

Sao quốc tế 11/05/2022 10:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của IQIYI khởi động lại với sự tham gia của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hi, tháng 6 khởi động máy.

2. Nữ chính Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu được nhắm đến Trương Tuệ Văn. 

3. Châu Đông Vũ hiện không muốn nhận phim truyền hình. 

4. Hạo Y Hành gần đây lại chỉnh sửa cắt nối biên tập một lần nữa, nói chung là nhận không ra nữa rồi.

5. Ngô Lỗi sau này còn có thể quay phim đề tài tỷ đệ luyến, vẫn có khả năng hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba lần hai.

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6. Tiên Kiếm 6 tạm định Hứa Khải, Ngu Thư Hân.

7. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính dự kiến chiếu vào ngày 15/5 trên 2 nền tảng là Tencent và Youku.

8. Nhất Lộ Triêu Dương của Youku đang tiếp xúc Nghê Ni.

9. Dương Mịch thực sự rất thông minh, cô ấy biết điều gì nên và không nên trả lời. Về con gái cô ấy rất rõ ràng minh bạch, càng trả lời sẽ càng làm những kẻ khác phát điên.

10. Vợ của Nhậm Gia Luân thường xuyên có cảm giác thiếu an toàn, anh ấy đã từ chối nhiều cảnh thân mật và thường mời vợ đến thăm ban.

11. Lý Dịch Phong và Đàm Tùng Vận có hợp tác.

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12. Tài nguyên của Cung Tuấn sẽ ngày càng tốt hơn.

13. Trương Tịnh Nghi hiện đang phát triển khá tốt. Châu Tấn và Trần Khôn đã thúc đẩy cho cô ấy rất nhiều tài nguyên.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba tương đối thực tế và không dám chạy theo xu hướng để đầu tư một cách hấp tấp, cô ấy thích cầm tiền trong tay.

15. "Định luật tình yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên Mango vào tháng 6.

16. "Hạo Y Hành" của Trần Phi Vũ và La Vân Hi gần đây đã tiếp tục cắt và chỉnh sửa, không hề có ý định từ bỏ hoàn toàn.

17. Mối quan hệ của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên thật không có tốt như vậy, khả năng hợp tác lần 2 là không lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đang độc thân, Dương Tử muốn hợp tác với Vương Nhất Bác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đang độc thân, Dương Tử muốn hợp tác với Vương Nhất Bác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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