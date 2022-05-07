Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2022: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng tình trẻ Ngô Lỗi, Dương Mịch tham gia chương trình truyền hình mà bỏ bê đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể sẽ khai máy vào giữa tháng này trước thời hạn.

2. "Trường Lăng" của Lưu Diệc Phi hiện đang liên hệ với Ngô Lỗi.

3. Phần đầu "Trầm Hương Như Tiết" 40 tập, liên hệ chiếu đài. Phần 2 "Trầm Hương Trọng Hoa" 40 tập, dự kiến ​​phát mạng.

4. Nhân vật nữ chính của "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" giờ đã chuyển qua Nghê Ni.

5. Các khách mời của show "Đổ Bộ Viên Vũ Châu": Bạch Kính Đình, Dương Siêu Việt.

6. Đinh Vũ Hề có một bộ phim truyền hình nữ chính liên hệ với Ngu Thư Hân.

7. Đám cưới về cơ bản do Thẩm Mộng Thần lo liệu một mình, Đỗ Hải Đào không quan tâm chút nào.

8. Dương Mịch sẽ ghi hình cùng lúc 2 chương trình giải trí của Mango vào tháng 5, sau đó sẽ ra nhập đoàn phim mới ở Hoành Điếm vào tháng 6.

9. Vương Tuấn Khải cũng là một tín đồ giày sneakers.

10. Công ty trong thời gian này đang chuẩn bị cho concert kỷ niệm 10 năm với ba người TFBOYS.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-7-5-2022-luu-diec-phi-nen-duyen-cung-tinh-tre-ngo-loi-duong-mich-tham-gia-chuong-trinh-truyen-hinh-ma-bo-be-dong-phim-466926.html