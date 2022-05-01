Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'chuyển mình' đóng phim điện ảnh, Nhậm Gia Luân hoá thân vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim mới của Hoa Sách "Ngày Mai Là Một Ngày Đẹp Trời" nam chính Đinh Vũ Hề.

2. Có một dự án phim muốn kết hợp Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long.

3. Dương Mịch đã ký hợp đồng hợp tác với ba nền tảng lớn.

4. Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận một số nhân vật phản diện.

5. Trên thực tế, hầu hết các tài khoản của nghệ sĩ đều do nhân viên điều hành thay cho họ.

6. Giả Linh thực sự coi Phạm Thừa Thừa như em trai mình, cô đã đưa Thừa Thừa đến gặp riêng nhiều giám đốc điều hành cấp cao của công ty.

7. Lưu Vũ bị hạn chế bởi điều kiện ngoại hình nên phim ảnh tiếp cận đều không phù hợp. Hiện tại anh ấy sẽ lấn sân sang con đường dẫn chương trình giải trí.

8. Nhạc Hoa gần đây đã bắt đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác về việc gia hạn hợp đồng.

9. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã tiến gần hơn đến lĩnh vực điện ảnh, cô đã có một vị thế nhất định trên màn ảnh nhỏ, có thể sẽ tham gia phát triển màn ảnh rộng trong tương lai.

10. Cổ Lực Na Trát như một cô công chúa nhỏ, hễ gặp sự cố là khóc, đòi mọi người xung quanh dỗ dành, làm theo.

11. Cung Tuấn gần nhất đang nỗ lực ở giới thời trang, đã chụp một bìa Harper's Bazaar.

12. Giả Linh đang chuẩn bị phim điện ảnh mới của mình.

13. Triệu Lệ Dĩnh quả thật từng tiếp xúc với nhãn hiệu của Trương Đình, lúc ấy Trương Đình dùng tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh để tuyên truyền, tuy nhiên cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh quyết định không đầu tư.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-1-5-2022-trieu-le-dinh-chuyen-minh-dong-phim-dien-anh-nham-gia-luan-hoa-than-vai-phan-dien-465662.html