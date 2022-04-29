Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2022: Dương Mịch có khả năng hợp tác với Lý Băng Băng trong phim mới, Chúc Tự Đan sẽ thay thế 'đàn chị' trong 'Kiều Tàng'?

Sao quốc tế 29/04/2022 12:21

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim truyền hình "Luật sư thực tập" do Tôn Lệ và Tencent hợp tác sản xuất, dàn diễn viên dự kiến: Quách Kỳ Lân, Kim Thần, Vương Tử Dị. Thời gian khai máy dự kiến ​​vào giữa tháng 5.

 

2. Rộ tin Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm sắp kết hôn.

 

3. Hình nền điện thoại của Lộc Hàm là những bức ảnh thời thơ ấu của Quan Hiểu Đồng.

 

4. Vương Bài Đối Vương Bài sẽ được phát sóng thêm ba tập vào ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5.

 

5. Dương MịchLý Băng Băng khả năng sẽ hợp tác cùng nhau trong bộ phim mới.

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6. Vợ chồng Đặng Siêu Tôn Lệ bị điều tra thuế sau vụ từ thiện bởi vì có người tố cáo.

 

7. "Ai Là Hung Thủ” đang chuẩn bị cho phần hai, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với phần một.

 

8. "Hoa Tỷ Đệ" hiện đã tương đối xác định là Dương Mịch, Triệu Kim Mạch và Đinh Trình Hâm, nhưng vẫn có thể sẽ thay đổi trước khi có thông báo chính thức.

 

9. Đàn Kiện Thứ nhận được rất nhiều lời mời tham gia các show tạp kỹ, Xin Chào Thứ Bảy, Vương Bài Đối Vương Bài, nhưng anh còn quay Trường Tương Tư nên chỉ có thể tranh thủ.

 

10. Để khuyến khích mọi người có em bé, phía trên muốn tái khởi động các chương trình tạp kỹ như "Bố ơi mình đi đâu thế".

 

11. Bộ phim "Kiều Tàng" đang liên hệ với nữ chính Chúc Tự Đan và nam chính ban đầu là Hứa Nguỵ Châu.

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12. Hiện tại các nhà làm phim đang nói về Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận sẽ tái hợp với nhau trong một bộ phim , cộng đồng mạng cũng có nhiều ý kiến ủng hộ cặp đôi này , nhưng việc tái hợp lại với nhau hay không thì không chắc được.

13. Trương Hàn hiện đang muốn phát triển lĩnh vực truyền hình thực tế , và làm việc chăm chỉ để hợp tác với các đạo diễn và đội sản xuất hùng mạnh trong ngành.

14. Báo cáo tài chính của Hoa Sách ghi 5 phim bao gồm Thời Đại Mới Của Chúng Ta (Đàm Tùng Vận, Bạch Kính Đình), Kính song thành (Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ), Trường ca hành (Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi), Em là thành trì danh lũy của anh (Mã Tư Thuần, Bạch Kính Đình), Bát linh cửu linh (Ngô Thiến, Bạch Kính Đình) tổng thu về 1 tỷ 409 triệu nhân dân tệ.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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