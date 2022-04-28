Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2022: Tôn Lệ và Đặng Siêu bị cơ quan thuế đặt vào 'tầm ngắm', em trai Phạm Băng Băng nhận được phản hồi tốt nhờ nhân cách?

1. Mặc dù hiện tại Triệu Lộ Tư và các nghệ sĩ nam trong giới rất thân thiết, nhưng không đến với ai cả, vì cô ấy biết rằng nhiệt độ hiện tại không dễ mà có được, không muốn phá hỏng mọi thứ chỉ vì chuyện yêu đương.

2. Trần Phi Vũ luôn muốn xé bỏ cái mác Tiểu Ngô Diệc Phàm nhưng rất khó.

3. Phạm Thừa Thừa ngoài đời thực sự chỉ là một thiếu niên đơn thuần, hơn nữa còn là kiểu thiếu niên đi theo chính nghĩa, cánh săn ảnh đi theo cậu ấy đã chụp được không ít việc tốt của cậu ấy.

4. Trương Dư Hi bán mèo con trong nhóm của tiểu khu, 600 tệ một bé mèo con, cô yêu cầu người mua không được ngược đãi hoặc tặng cho người khác.

5. Ngô Lỗi nói rằng rất thích chơi Mật Thất vì anh ấy cảm thấy sau mỗi lần bị doạ, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều

6. Ngô Tôn gần đây đang tranh làm phần việc của vợ, chủ yếu là muốn cô ấy livestream tập thể thao cùng mình

7. Khả năng xảy ra "phim giả tình thật" của Trương Bân Bân và Cảnh Điềm là bằng không.

8. Trương Nghệ Hưng và Dương Mịch hay qua lại, trao đổi về công việc. Anh đang muốn công ty của mình sẽ hợp tác chiến lược cùng Gia Hành, hai bên sẽ trao đổi tài nguyên cả mảng điện ảnh và truyền hình.

9. Tôn Lệ và Đặng Siêu gần đây bị cơ quan thuế đặt vào tầm ngắm, nhiều hoạt động trước đó của cả hai đều bị lật lại, đã thế còn có bên lợi dụng tung ra toàn tin hắc nữa.

10. Trước nay Thẩm Nguyệt và Cúc Tịnh Y lúc trước cạnh tranh, bây giờ vẫn vậy nhưng tài nguyên của cô Cúc thì hơn hẳn cô kia.

11. Vụ lùm xùm gần đây đã vô tình giúp Trương Tử Phong tăng nhiệt, sắp tới, cô sẽ nhận phát ngôn cho một thương hiệu đồ uống.

12. Phong cách của Kiều Hân tương đối tùy tiện, có lúc cô còn chẳng ngại mặc đồ ngủ ra đường.

13. Trương Chân Nguyên đã xác định sẽ tham gia đêm hội 4/5 của CCTV.

14. Lý Tiểu Nhiễm cũng làm nhà sản xuất, cảm thấy dự án nào thích hợp, cô cũng tự mình đi bàn chuyện hợp tác.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.