Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính trong 'Dữ Phượng Hành', Địch Lệ Nhiệt Ba lấn sang mảng phim điện ảnh?

Sao quốc tế 03/05/2022 11:44

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn diễn chính tạm an bài tháng 5 lên sóng, tổng 40 tập.

 

2. Tứ Hải Trọng Minh và Hồ Yêu đều tìm đến Thành Nghị.

 

3. Triệu Lệ Dĩnh đã tiến tổ Dữ Phượng Hành, sau khi tập võ cùng các huấn luyện viên sẽ đọc kịch bản rồi tiến tới khởi động máy. Triệu Lệ Dĩnh thật rất thích bộ này, nam chính sẽ sớm vào đoàn. Hầu Minh Hạo cũng tham gia bộ này, đóng vai nam hai.

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4. Dữ Phượng Hành tháng 6 khai máy, Lâm Canh Tân hiện toàn lực giảm béo. Nam phụ phim này toàn là tiểu thịt tươi nên phải có chút sắc áp lại.

 

 

5. Hoàng Cảnh Du bộ phim tiếp theo lấy đề tài hàng không vũ trụ, nữ chính Dương Tử.

 

6. Trương Tử Phong không chia tay bạn trai mà chỉ giữ thái độ kín tiếng hơn.

 

7. Tiên Kiếm 4 của Cúc Tịnh Y chỉ khoảng hơn tháng nữa là đóng máy, đoàn đội của nàng cũng đang tiếp xúc Thương Khung Chi Bắc.

 

8. Đàm Tùng Vận cũng đang chuẩn bị mở một chuỗi nhà hàng lẩu của riêng mình.

 

9. Hồ Nam tống nghệ Hoa Nhi Dữ Thiếu Niên đội hình khách mời tạm định: Dương Mịch, Đinh Trình Hâm, Triệu Kim Mạch, Lưu Mẫn Đào, Lý Tư Đan Ny, Hàn Đông Quân, Trương Khải Lệ. Thời gian khoảng đầu tháng 5 bắt đầu.

 

10. Angela Baby sẽ là khách mời thường trú trong "Manh Thám 2". Cô ấy có mối quan hệ khá tốt với Lam Đài.

 

11. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có ý định về việc phát triển chính thức trong lĩnh vực điện ảnh, cô ấy muốn tập trung phát triển trọng tâm vào một lĩnh vực.

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12. La YX bị phát hiện đã dùng từ ngữ không phù hợp trong phim tài liệu quay ở trường đại học, thậm chí còn vén chăn của bạn nữ. Sau đó, bạn thời đại học của anh đã đứng ra làm rõ, biểu thị đều là trò đùa giữa bạn học chung trong lớp. Thực ra 2 năm trước đoạn video này đã được tung ra một lần nhưng không gây ra nhiều sóng gió. Hiện thời gian này tài nguyên của anh ấy tăng không ít nên lại bị giở trò mà thôi.

 

 

13. Lộc Hàm hay dạy Quan Hiểu Đồng cách chơi game.

 

14. Nhậm Gia Luân trong khoảng thời gian này thường bị cao tầng công ty ngáng chân. Anh ấy hiện đang chờ đến ngày hết hạn hợp đồng.

 

15. Vương Tuấn Khải, Trương Dịch "Vạn Lý Quy Đồ" đã bắt đầu khởi quay.

 

16. Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi liệu lấy lại phong độ diễn xuất và danh tiếng thông qua Mộng Hoa Lục.

Nguồn: Góc Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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