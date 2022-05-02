Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Sao quốc tế 02/05/2022 13:44

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim Trường Lăng, nam chính Trương Bân Bân, đây là anh ấy cùng Trương Lăng Hách đổi tài nguyên cho nhau.

 

2. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu lên sóng 18/5.

 

3. La Vân Hi và Tống Tổ Nhi trở thành người phát ngôn mới của Đằng Tấn.

 

4. Dương Mịch đã thay đổi đoàn đội tạo hình của mình, tài nguyên thời thượng cũng tăng lên không ít.

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5. Chung Hán Lương hầu như chỉ ăn chay không ăn thịt.

 

6. Mỗi lần Dương Siêu Việt đóng phim người đại diện đều mua rất nhiều quà tặng từ trên xuống dưới đoàn làm phim.

 

7. Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi cái mác "người phụ nữ đã có gia đình".

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8. Bộ phim "Trầm Hương Như Tiết" phần 1 sẽ lên sóng đài Hồ Nam.

 

9. "Ngày Mai Thời Tiết Rất Tốt" nhắm nam chính là Đinh Vũ Hề.

 

10. Mã Tư Thuần vì chuyện của bạn trai mà cãi nhau với rất nhiều người trong gia đình.

 

11. Nếu như Bạch Kính Đình nhận vai phụ thì nam chính trong bộ phim đó phải là một sao nam gạo cội.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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