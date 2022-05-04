Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến tạm thời không hợp tác, khả năng 'yêu lại từ đầu' giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khá thấp?

2. Gió Nam Hiểu Lòng Ta của Thành Nghị và Trương Dư Hi đã qua xét duyệt, có thể lên sóng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, anh ấy vẫn coi trọng Trầm Vụn Hương Phai đóng với Dương Tử hơn. Bộ này hiện đang tranh thủ cơ hội chiếu đài Hồ Nam.

3. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính dự kiến phát sóng trên Tencent vào ngày 18/5, sau khi Thả Thí Thiên Hạ kết thúc.

4. Dương Tử và Tiêu Chiến tạm thời sẽ không tái hợp tác.

5. Thành Nghị kiên quyết từ chối Tứ Hải Trọng Minh, nhà sản xuất vẫn đang tiếp tục mời. Trầm Vụn Hương Phai của anh và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng vào kỳ nghỉ hè, Youku rất xem trọng bộ này.

6. Angela Baby có thể trở thành khách mời thường trú của Manh Thám Thám Án 2.

7. Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4 chốt dàn nghệ sĩ tham gia là Dương Mịch, Bạch Kính Đình, Hoàng Minh Hạo, Đại Trương Vỹ, Lưu Diệu Văn, Trương Quốc Vỹ.

8. Hai tiểu hoa chủ lực của ngỗng là Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt, nhưng cảm giác tài nguyên cấp cho Triệu Lộ Tư chất lượng hơn một chút, có thể nhìn nam diễn viên đóng chung để đánh giá

9. Phim truyền hình Người Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa quả thực đã tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du, nhưng khả năng tái hợp lần hai là rất khó.

10. Tiểu thuyết gốc của Ngọc Cốt Dao và Kính Song Thành là một, nhưng phim hoàn toàn là hai dự án, không có sự sắp xếp liên kết giữa trước và sau, đội ngũ chế tác cũng không liên quan, chất lượng phụ thuộc vào thành phẩm.

11. Lâm Canh Tân đang dần khôi phục công việc trở lại, anh ấy sẽ có một vài cuộc phỏng vấn sau đó.

12. Tâm sự nghiệp của Ngô Thiến đã trở lại. Hiện tai toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Bộ Truy Quang Giả của cô và La Vân Hi dự kiến vào tháng 6.

13. Có người muốn Đường Yên và Hoắc Kiến Hoa tái hợp tác lần 2 nhưng bị từ chối.

14. Hiện tại Thành Nghị chỉ nhận kịch bản S+

15. Bạch Kính Đình hiện cũng là nghệ sĩ nhận được dự án S+. Nếu đóng vai phụ thì cần phải có tiền bối lớn làm vai chính. Gần nhất, anh còn đang xem xét đến chương trình tống nghệ.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.