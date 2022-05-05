Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch có mối quan hệ rất tốt với các đài truyền hình?

2. Ngọc Cốt Dao đã được sắp xếp cho kỳ nghỉ hè để khởi chiếu, khả năng tiếp nối Mộng Hoa Lục trên Tencent.

3. Gần nhất video của Triệu Lệ Dĩnh khiến không ít người nghĩ so với trước đây cô trông trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Tuy nhiên, vì thế mà một vài người hoài nghi cô đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Lệ Dĩnh ở các hoạt động như tiệc tối thanh niên ngũ tứ, livestream nhãn hàng... toàn bộ dựa trên phong cách ngọt ngào trẻ trung, có phần khác với phong cách nhẹ nhàng, trầm ổn của cô trước đó. Cô ấy thực tế chỉ thay đổi cách trang điểm, không có can thiệp thẩm mỹ.

4. Trường Lăng của Lưu Diệc Phi hiện nam chính đang bị bỏ trống. Gần nhất đạo diễn đang liên lạc với đoàn đội của Ngô Lỗi. Bối cảnh ban đầu của bộ phim này là tỷ đệ luyến.

5. Trầm Vụn Hương Phai làm hai phiên bản phối âm. Bản của diễn viên và bản lồng tiếng. Hiện vẫn chưa biết phiên bản nào sẽ được sử dụng.

6. Có tin tức Đặng Luân đang ở đoàn quay phim, có nhà đầu tư kí hợp đồng giá cả cực thấp với anh ấy, đánh cược anh ấy có thể quay lại

7. Cúc Tịnh Y gần nhất trong thời gian quay phim ở đoàn nuôi một chú rùa đen nhỏ.

8. Ngu Thư Hân rất thích hình tượng trắng gầy ngây thơ xinh đẹp nhiều người theo đuổi, chọn nhân vật diễn cũng chỉ muốn nhận những loại hình nhân vật như vậy.

9. Dương Mịch hiện tại đang tìm kiếm các tài khoản để mua lại sau đó chuyển cho nhân viên công ty đóng, hơn nữa quan hệ giữa cô ấy và 3 nền tảng lớn rất tốt, đều có kí hiệp ước.

10. Lộc Hàm khoảng thời gian này công việc không quá nhiều. Hầu hết thời gian anh ấy dành để tụ tập cùng bạn bè, Quan Hiểu Đồng sẽ đi cùng nếu rảnh. Kế hoạch tương lai của Lộc Hàm là lui về hậu trường, còn Quan Hiểu Đồng tập trung vào các chương trình tạp kỹ và thương vụ kinh doanh.

11. Trương Vãn Ý bây giờ phát triển ngày càng tốt hơn, trong vòng ngày càng nhiều tài nguyên. Đoàn đội nhỏ của anh ấy đã cố hết sức.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.