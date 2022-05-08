Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/5/2022: Dương Tử vẫn rất coi trọng phiên vị, có khả năng sẽ hợp tác với Vương Nhất Bác trong dự án mới?

Sao quốc tế 08/05/2022 15:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim truyền hình của Youku: Nhất Lộ Triêu Dương, nữ chính tạm định Nghê Ni, dự kiến quý 3 khai máy.

 

2. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh khả năng sẽ hợp tác.

 

3. Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba khoảng tháng 6 sẽ đóng máy.

 

4. Dương Tử khả năng sẽ hợp tác với Vương Nhất Bác.

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5. Phim truyền hình của Youku: Ngươi Cũng Có Ngày Hôm Nay, diễn viên chính: Trần Tinh Húc, Chương Nhược Nam, Lý Tuấn Hiền, cuối tháng 5 khởi động máy.

 

6. Dương Tử hiện tại sẽ không yêu đương dễ dàng, dù là yêu thật lòng cũng sẽ không công khai, không thừa nhận. Hơn nữa nàng đặt ra cho mình một quy tắc, yêu là yêu, không được trộn lẫn với sự nghiệp, tình yêu là chuyện riêng tư, sự nghiệp là chuyện công chúng. Nàng hiện tại đang độc thân, thực sự độc thân.

 

7. Từ Lộ sẽ quay web drama Thiếu Nữ Giang Hồ với Ngô Hi Trạch. Hiện tài nguyên điện ảnh và truyền hình của nàng không tính là tốt. 

 

8. Dương Tử vẫn rất coi trọng phiên vị.

 

9. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên tiếp xúc Dương Mịch.

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10. Triệu Lộ Tư đang đàm phán bộ phim truyền hình mới của Lý Mộc Qua.

 

11. Dương Tử và Tôn Hồng Lôi không ở lại Manh Thám mùa này chủ yếu là do tổ tiết mục không đủ kinh phí, không thể tập hợp được dàn khách mời ban đầu.

 

12. Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt chỉ là những người bạn bình thường.

 

13. Triệu Lộ Tư hiện đang quy hoạch nhận phim chiếu đài, mấy bộ sắp chiếu đều muốn đẩy lên chiếu đài.

 

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2022: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng tình trẻ Ngô Lỗi, Dương Mịch tham gia chương trình truyền hình mà bỏ bê đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2022: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng tình trẻ Ngô Lỗi, Dương Mịch tham gia chương trình truyền hình mà bỏ bê đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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