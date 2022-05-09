Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/5/2022: Dương Mịch chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi công ty chủ quản?

Sao quốc tế 09/05/2022 14:37

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đường Nghệ Hân tham gia chương trình tạp kỹ của đài Xoài, nói rằng cô ấy rất sợ độ cao, nhưng tham gia tống nghệ của Lam đài lại nói bản thân không chút sợ độ cao.

 

2. Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng, Thái Văn Tịnh, Hầu Minh Hạo, Lưu Hoan, Lâm Nhất phim Ngõ Nhỏ cơ bản xác định cuối tháng 5 lên sóng trên CCTV và MangoTV.

 

3. Dương Siêu Việt hiện tại cố gắng chăm chỉ luyện đài từ, muốn dùng nguyên thanh.

 

4. "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" do Trần Phi Vũ cùng Trương Tịnh Nghi đóng chính tạm định lên sóng vào kỳ nghỉ hè. 

 

5. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên tạm định Dương Mịch, tháng sau quan tuyên.

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6. Nhất niệm quan sơn: Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, tháng 7 khai máy.

 

7. Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc một bộ chính kịch của Ương thị.

 

8. Hoà Tụng muốn cho tiểu hoa màu sắc kia một chút hào quang đại tỉ nên dự định đẩy cho nàng một bộ truyền hình đại nữ chủ toàn bộ là nam hai.

 

9. Vai của Đồng Đại Vi trong Công Tố Tinh Anh đã hoàn thành. Anh ấy đã rời Thành Đô. Bộ phim này là đại nữ chủ, Địch Lệ Nhiệt Ba đại khái tháng 6 đóng máy, nội trong năm nay sẽ lên sóng.

 

10. Quan Hiểu Đồng từng bị không ít tiền bối thúc giục chuyện kết hôn. Gần nhất, có lão hí cốt trực tiếp hỏi cô có muốn tổ chức hôn lễ hay không nhưng cô biểu thị bản thân tuổi còn nhỏ, không có ý định lập gia đình sớm như vậy.

 

11. Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi công ty mới.

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12. Hứa Khải bình thường đối với vóc người không thể nào quản lý, bất quá mỗi lần phim mới khởi động máy, anh ấy lại tới phòng tập, tập thể dục và giảm cân cho bớt mập một chút.

 

13. Kim Thần từng là giáo viên dạy vũ đạo khi chưa nổi tiếng.

 

14. Ngu Thư Hân rất được các trưởng bối yêu thích, đến trường thì giáo viên cũng rất ủng hộ cô nàng.

 

15. Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ có fan và người qua đường nghĩ là kinh diễm, ngay cả rất nhiều nữ minh tinh cũng lén thảo luận ghen tị, nhiều đoàn đội còn muốn đoạt đi stylist của cô ấy.

 

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

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